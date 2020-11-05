Вінницький інклюзивний центр №2 до кінця року переїде у нове приміщення. Про це за підсумками відвідин майбутнього приміщення Центру на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

«У цьому приміщенні незабаром оселиться інклюзивно-ресурсний центр №2. У сучасних та комфортних умовах тут працюватимуть з дітьми з особливими освітніми потребами. Поки фахівці центру приймають відвідувачів на базі міської спецшколи. Розповіли мені, що з нетерпінням чекають новосілля на Замостянській, 51. Адже зможуть розширити спектр послуг, тому що замість трьох кімнат будуть мати вже окреме функціональне приміщення», - повідомив Моргунов.

Міський голова зазначив, що вже завершився капітальний ремонт майбутнього приміщення центру, для нього замовлені меблі та обладнання. До кінця року центр переїде на нове місце, і для мешканців Лівого берега та приєднаних територій це буде досить зручно.

Інший інклюзивно-ресурсний центр на Келецькій, який створено 2 роки тому, буде обслуговувати вінничан з Правого берега Південного Бугу. В такий спосіб буде досягнуто покращення якості послуг. «Найважливіше, щоб усі юні вінничани, яким потрібна професійна допомога, мали до неї доступ. Робота з психологами, корекційними педагогами, логопедами тощо дозволить дитині розкрити свій потенціал. Поради і консультації потрібні й батькам. Тому такі інклюзивні центри – це підтримка для всієї родини», - наголосив Моргунов.

Фото: facebook.com/SAMorgunov