Апостроф TV - нарешті в Т2

Відтепер українські телеглядачі у Києві та Київській області отримали можливість переглядати передачі Апостроф TV за допомогою цифрового ефірного телебачення Т2.

Це зафіксовано у відповідному рішенні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за №1332 від 29 жовтня 2020 року. Мовлення в Т2 телеканалом Апостроф TV розпочато 30 жовтня.

Генеральний продюсер Апостроф TV Ірина КОРОЛЬ:

«Ми чекали на це рішення Нацради з нетерпінням. І дуже приємно, що професійність роботи команди Апостроф TV дістала належну оцінку і якісний інформаційно-аналітичний контент тепер буде доступний кожному глядачеві в Києві та столичному регіоні. А відтак - глядачі зможуть споживати збалансовану, цікаву і неупереджену інформацію. У планах, звісно, розширити наше мовлення в Т2 на всю Україну. Тому я можу лише сказати: «Апостроф TV - далі буде!».

Нагадаємо, перегляд телеканалу Апостроф TV доступний також за допомогою супутника Astra, більшості провідних українських кабельних провайдерів, інтернет-провайдерів телевізійного контенту, а також за допомогою сервісу YouTube.

З початком роботи телеканалу його засновник Василь Філіпчук зазначав, що у планах Апостроф TV отримати можливість вести мовлення в Т2, спершу у Києві та області, згодом в інших містах-мільйонниках, а у перспективі - і по всій Україні.