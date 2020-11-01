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неділя, 01 листопада 2020, 15:21
У Карпатах Піп Іван замело снігом
01.11.2020 13:58
Укрінформ
У Карпатах Піп Іван замело снігом
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Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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