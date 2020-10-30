«Децентралізація має бути безпечною, а діалог центральної влади з регіонами – інклюзивним» - відкрите обговорення

“Децентралізація має бути безпечною, а діалог центральної влади з регіонами – інклюзивним”, – підсумки відкритого обговорення на тему місцевих виборів та національної єдності.

Національна платформа “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” провела відкрите обговорення, присвячене підсумкам місцевих виборів та їх впливу на єдність і стійкість країни.

Під час заходу експерти Національної платформи презентували спеціальне дослідження на тему “Національна єдність в умовах місцевих передвиборчих перегонів”, підготовлене за участі громадських активістів, місцевих експертів, журналістів в усіх макрорегіонах України.

Крім того, учасники дискусії поділилися думками щодо нових трендів цих виборів – як позитивних, так і негативних, а також запропонували способи мінімізації ризиків у майбутньому.

Говорячи про виклики місцевих виборів, експерти зробили наголос на таких аспектах як:

низька поінформованість суспільства щодо перерозподілу владних повноважень внаслідок децентралізації.

За словами аналітикині Фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” Марії Золкіної, ці вибори відкривають новий цикл розвитку політичної культури в Україні. Але якщо представники влади вже свідомі своїх нових “компетенцій”, то жителі громад часто не розуміють, кому спрямовувати запити щодо місцевих проблем.

посилення “місцевих” партій (або місцевих “франшиз”) через партизацію самоврядування.

Як відзначила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, “локальна” влада намагалася позиціонувати себе як опозицію до влади центральної й експлуатувала відцентрові настрої.

Ще один наслідок “посиленої” партизації – зміщення фокусу з питань місцевого розвитку на суто політичні (й конфліктні) питання історичної пам’яті, кількості державних мов, геополітичних орієнтирів тощо. Про це, зокрема, розповіла координаторка робочої групи Національної платформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” Юлія Тищенко, спираючись на результати дослідження.

Поки що партизація не призвела до підвищення якості партійної політики. Через нові правила людей до списків включали ситуативно, проте поза ними залишилося багато громадських діячів з активною позицією, наголосила Діана Баринова, директорка Харківського центру розвитку місцевого самоврядування.

На Донбасі, як зауважив Вільфрід Їльґе (асоційований член Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP / Берлін); член Стратегічної групи “Ключові держави” в рамках проєкту “Стратегії європейського сусідства” Фонду Бертельсмана), партизація грала на користь потужних “корпоративних” проєктів. Кандидатури від впливових бізнесменів з’являлися в списках різних партій, незалежно від їх ідеології, а це є маніпуляцією.

надто швидке впровадження змін до Виборчого кодексу.

За словами ексзаступника голови ЦВК Андрія Магери, міняти законодавство напередодні виборів – наша сумнозвісна традиція. З одного боку, людям було складно розібратися з відкритими списками. З іншого – партизація аж до рівня сіл і селищ відсутня будь-де в Європі, бо є дискримінаційною, наприклад, для ОТГ.

низьку політичну та правову культуру загалом.

На цьому наголосив релігієзнавець, колишній в'язень Кремля Ігор Козловський: вибори віддзеркалюють реальність. Травмоване сьогоднішньою війною та радянським минулим суспільство звикло не довіряти владі, є політизованим, проте не готовим брати відповідальність. Люди чекають на зміни, але водночас бояться їх. Цим користуються політики.

Поряд з цим учасники обговорення також звернули увагу на позитивні тенденції місцевих виборів.

Вільфрід Їльґе вказав на високу конкуренцію й відсутність “регіональних” монополій (як раніше у “Партії регіонів” на Донбасі).

Аналітикиня Chatham House Орися Луцевич відзначила як позитив те, що в політиці змогли утриматися невеликі (“неолігархічні”) партії.

Радниця Міністерства соціальної політики з питань соціальної згуртованості у Львівській області Оксана Яковець зауважила, що на рівні ОТГ до влади прийшли нові політики, а гендерна квота дозволила обратися активним жінкам.

На думку експертів, для того, щоб зробити знизити рівень політичної конфліктності та зміцнити стійкість, потрібно:

Виходити з ідеї “безпечної децентралізації” , коли на місцевому рівні не створюються нові загрози для національної єдності, а влада веде інклюзивний діалог з регіонами та громадами, прислухаючись до їх продуктивних ініціатив (координатор робочої групи Національної платформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” Володимир Лупацій ).

, коли на місцевому рівні не створюються нові загрози для національної єдності, а влада веде інклюзивний діалог з регіонами та громадами, прислухаючись до їх продуктивних ініціатив (координатор робочої групи Національної платформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” ). Продовжувати реформу місцевого самоврядування , вдосконалюючи її правову базу та встановлюючи інституційні запобіжники проти “феодалізації” (директорка Харківського центру розвитку місцевого самоврядування Діана Баринова ).

, вдосконалюючи її правову базу та встановлюючи інституційні запобіжники проти “феодалізації” (директорка Харківського центру розвитку місцевого самоврядування ). Розвивавати міжрегіональну співпрацю , на що є запит “знизу” (координатор робочої групи Національної платформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” Олег Саакя н), та загалом укріплювати горизонтальні зв’язки на різних рівнях (генеральний директор “Інтерфакс-Україна” Олександр Мартиненко ).

, на що є запит “знизу” (координатор робочої групи Національної платформи “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” н), та загалом укріплювати горизонтальні зв’язки на різних рівнях (генеральний директор “Інтерфакс-Україна” ). Залучати до місцевої політики активні спільноти , бо, як показує європейський досвід, чим вища довіра до громадянського суспільства, тим динамічніше розвиваються міста або селища (аналітикиня Chatham House Орися Луцевич ).

, бо, як показує європейський досвід, чим вища довіра до громадянського суспільства, тим динамічніше розвиваються міста або селища (аналітикиня Chatham House ). Займатися партійним будівництвом, адже країну можуть “зшити” загальнонаціональні впливові партії з загальнонаціональними проєктами розвитку. Своєрідним “ліфтом” для цього можуть стати трансрегіональні політичні сили з хорошими парламентськими перспективами (експертка Національного інституту стратегічних досліджень, завідувачка відділу розвитку політичної системи Ірина Павленко).

Зазначимо, в дослідженні “Національна єдність в умовах місцевих передвиборчих перегонів” сформульовані рекомендації для запобігання дезінтеграції країни, серед них: правова просвіта громадян та розвиток механізмів демократії участі; розвиток критичного мислення і навичок фактчекінгу; розвиток громадських коаліцій; загальноукраїнська інтеграція в сфері політики пам’яті; підтримка проєктів міжрегіональної співпраці та інші.

Національна платформа “Діалог про мир та безпечну реінтеграцію” започаткована у лютому 2018-го року. Це дискусійний майданчик для обговорення питань врегулювання конфлікту на сході України й безпечної реінтеграції.

Діяльність Національної платформи спрямована на посилення консенсусу та стійкості в Україні щодо попередження та вирішення конфліктів. Шлях до цього – розширення громадської участі у мирному процесі, надання пропозицій владі у виробленні відповідних політик, у тому числі – щодо безпечної реінтеграції та національної єдності, а також забезпечення суспільної обізнаності у цих процесах.

Ініціатива реалізується у партнерстві з Комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України IX скликання.

Ініціатива фінансується за рахунок механізму сприяння стабільності та миру Європейського Союзу в рамках проєкту “Побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу”.

Фото: facebook.com/nationalpatformfordialogue