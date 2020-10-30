Тупицький - про Ситника: Він заручник ситуації

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вважає, що Артем Ситник як директор Національного антикорупційного бюро став заручником ситуації, бо його призначили у неконституційний спосіб.

Про це Тупицький сказав під час брифінгу 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи має він (Ситник - ред.) право працювати після рішення Конституційного Суду? Я хочу зразу сказати - справа не в Ситнику, він заручник ситуації, бо був призначений у неконституційний спосіб із перевищенням повноважень, нехай вибачає мені Петро Олексійович Порошенко, тому що він призначав, але я, можливо, його розумію - він діяв у спосіб той, в яких умовах після Революції Гідності знаходився", - сказав Тупицький.

Він припустив, що огріхи в антикорупційному законодавстві з'явилися в післяреволюційний період у силу необхідності. "Зараз її немає, країна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами, це все призведе до того, що такі справи потраплять у суд", - сказав Тупицький.

Він додав, що за законодавством виконувати обов'язки голови НАБУ може його заступник.

Крім того, зауважив, що Конституційний Суд, визнаючи неконституційними певні положення, іде на компроміс, аби не зруйнувати антикорупційну систему і зберегти вже створені органи.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило, що готує апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва, який постановив вилучити Артема Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора НАБУ.

ОАСК у процесі розгляду позову звільненого працівника НАБУ - керівника Головного підрозділу детективів – керівника Другого підрозділу детективів бюро Олександра Карєєва - прийняв окрему ухвалу, якою постановив вилучити Ситника з Єдиного реєстру інформації як директора НАБУ.

Також суд постановив, що Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників для виконання рішення КС. Суд встановив місячний термін для виконання цього рішення.

Суд пояснив рішення тим, що у процесі розгляду позову виявив невиконання рішення Конституційного Суду про визнання неконституційним указу Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

28 серпня КСУ задовольнив конституційне подання 51 народного депутата і визнав неконституційним указ Президента про призначення Ситника директором НАБУ у квітні 2015 року.

КС вирішив, що глава держави діяв поза межами своїх повноважень, призначаючи директора НАБУ, оскільки ця посада не віднесена Основним Законом до посад, призначення на які здійснює Президент.

Водночас у НАБУ тоді заявили, що Ситник залишається чинним директором, а рішення КСУ політично вмотивоване.