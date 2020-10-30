Вийшла книжка про «ДНР» у складі України» і пригоди журналіста на війні

Відомий журналіст Юрій Луканов видав книжку прози. В неї увійшли оповідання під загальною назвою “Знайти убивцю Фільова” і роман “Репортер Волковський”.

Оповідання змальовують фантасмагоричну ситуацію, коли так звана «ДНР» увійшла до складу України на правах автономії. Дехто з колишніх бойовиків, зумівши приховати свої злочини, став “шанованою людиною”, хтось із них навіть в депутати Верховної Ради пробився.

Далі починається прогнозоване - спроби помститися колишнім воїнам, котрі виступили на захист України. Одначе, ані жертви злочинів окупантів, ані колишні воїни не сидять склавши руки, а вживають заходів, щоб минуле бойовиків відлунювалося їм сьогодні. Отож, мир настав лише формально. Де-факто триває підспудна війна.

“Репортер Волковський” - роман про карколомні пригоди журналіста на війні. Твір великою мірою передає особистий досвід автора, який висвітлював Майдан, анексію Криму, війну на Сході України. Однак, це далеко не документальне відтворення подій того часу.

“Автор описав одну кумедну історію, яка трапилася з нами на цій війні, - написав на 4-й сторінці обкладинки книжки кореспондент польської “Газети виборчої”, найкращий журналіст 2014 року у своїй країні Пьотр Андрусечко, - Юрій Луканов зумів, зберігши кумедність, передати трагедію цієї війни, розповісти про її суть”.

У Криму головний герой - Іван Волковський - визволяє з полону французького телеоператора, вдавшись до авантюрних прийомів. Потім їде у Донецьк, оскільки у полоні опинився його друг і колега. Врешті, головний герой сам опиняється у печально відомій в’язниці “Ізоляція”.

“Юрій Луканов так точно описав денеерівський концтабір, що складається враження, ніби він сам там був. Суттєвих розбіжностей його опису з реальністю, яку влітку 2014-го я спостерігав у денеерівському концтаборі протягом 48 діб, майже немає. (…) Думаю, це хороша проза, якій можна довіряти. Я прочитав із задоволенням й можу рекомендувати”, - так оцінив твір колишній в’язень “Ізоляції” Дмитро Потєхін.

Головний герой і його друг постають перед моральним вибором — збрехати на користь російської пропаганди і визволитися, чи відмовитися і залишитися в полоні, ризикуючи здоров’ям і життям. Вони шукають відповіді на питання, як поводитися журналісту країни, на яку напали — зберігати «професійний» нейтралітет, чи шукати інакші підходи.

Передмову до видання написав доктор політології, професор Києво-могилянської академії, Тарас Кузьо.

Книжку можна замовити, написавши автору на електронну пошту: vonakul@gmail.com