На Вінниччині створять обласний Центр громадського здоров’я

Вінницька обласна рада у четвер на позачерговій сесії ухвалила рішення про створення обласного Центру громадського здоров’я.

Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Депутати обласної Ради під час засідання позачергової 46 сесії підтримали проєкт рішення «Про створення комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний Центр громадського здоров’я Вінницької обласної Ради». Створення багатосекторальної системи громадського здоров’я є одним з напрямів реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Зігдно з повідомленням, МОЗом передбачається, що предметом діяльності центру громадського здоров’я є зміцнення здоров’я населення, виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я, а також організація комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя. Також Центр здійснюватиме координацію діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної інформації тощо.

Відповідно до рішення про створення центру на Вінниччині, він розташується в адмінбудівлі, що за адресою Хмельницьке шосе, 7.

Протягом 2018-2020 років в Україні створено мережу з 22 регіональних центрів громадського здоров’я, які функціонують у формі комунальних некомерційних підприємств.

Згідно з наведеними в документі положеннями Статуту Центру громадського здоров’я, він здійснюватиме епідеміологічний нагляд (спостереження) за хворобами та оцінку стану здоров’я населення, що включає ведення реєстрів або доступ до реєстрів хвороб (від закладів охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування); створення та ведення інформаційних баз даних та системи обміну інформацією, у тому числі в режимі реального часу; поточні дослідження стану здоров’я і поведінкових факторів населення стосовно відношення до власного здоров’я; моніторинг здійснення протиепідемічних заходів, виконання програм профілактики захворювань, охорони здоров’я населення; виявлення потреб населення з питань, що пов’язані з системою охорони здоров’я, а також відстежування прогресу в досягненні індикаторів стану здоров’я області (міста) тощо.