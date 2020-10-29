На Вінниччині виділили понад 13 мільйонів гривень на підтримку молодіжного скаутського руху

Вінницька обласна рада у четвер на позачерговій сесії облради ухвалила програму молодіжного скаутського руху ІТ-SCOUTS з бюджетом 13,56 млн грн.

Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, 29 жовтня, під час позачергової сесії обласної Ради депутати підтримали програму молодіжного скаутського руху ІТ-SCOUTS. Відповідний проєкт рішення «Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІТ-SCOUTS на 2021-2025 роки» розглянутий постійними комісіями обласної Ради за подачею Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації», - йдеться у повідомленні. Зазначаєтья, що рішенням сесії на фінансування програми виділяється 13 млн 555 тис грн. За ці кошти планують організувати майстер-класи з методик вивчення ІТ-спеціальностей, літні денні табори, хакатони, перегони програмових керованих рухових роботів, змагання, виставки, олімпіади, тренінги, семінари, гуртки тощо.. Програма покликана створити сприятливі умови для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді, підтримки креативних ідей та перетворення їх в інноваційні продукти та послуги, а її реалізація активізує залучення інвестицій в інноваційну діяльність.