На Вінниччині родини загиблих захисників отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету

Вінницька обласна рада у четвер на позачерговій сесії облради ухвалила рішеня, згідно з яким родини загиблих захисників отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету.

Про це повідомляє управління аналітично-інформаційної роботи Вінницької обласної ради, передає кореспондент Укрінформу.

«У Вінницькій облраді депутати під час сесійного засідання 45 голосами затвердили Порядок використання коштів обласного бюджету для надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Матеріальна допомога виплачуватиметься членам сім’ї загиблого (померлого) вінничанина, учасника антитерористичної операції/Операції Об’єднаних сил до Дня пам'яті захисників України», - йдеться у повідомлнні.

Згідно з повідомленням, розмір допомоги становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Також під час сесійного засідання депутатський корпус обласної Ради 7 скликання одноголосно підтримав проєкт рішення «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України». Цим Порядком визначається механізм використання коштів обласного бюджету для надання одноразової матеріальної допомоги для здійснення почесної церемонії поховання вінничан, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ця допомога виплачуватиметься сім’ям загиблих у розмірі двадцяти п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року. Аби отримати цю матеріальну виплату, йдеться у документі, кожен член сім’ї або уповноважений представник сім’ї звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за місцем реєстрації з відповідною заявою.