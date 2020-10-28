У Києві показали лазерну проєкцію соціального ролика про безпеку на дорозі

22 жовтня у Києві розпочався всеукраїнський проєкт «Благаю, світись!». Кияни та глядачі онлайн-трансляції з усієї країни переглянули соціальний ролик про безпеку на дорозі, спроєктований на будівлю Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. Лазерна проєкція присвячена темі важливості використання світловідбивальних елементів у темний період доби. Ролик на будівлі бібліотеки наживо транслювався 23 та 24 жовтня з 19:00 до 21:00.

Компанія «ОККО» в межах щорічної ініціативи «Благаю, живи! Безпека на дорозі» звернула увагу українців на проблему аварійності у темний період доби. Соціальним роликом «Благаю, світись!» компанія закликає пішоходів, велосипедистів та водіїв мати світловідбивальні елементи на одязі та аксесуарах.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголошує, що світловідбивачі у шість разів зменшують ризик аварії за участю пішохода.

«У темну пору світловідбивальні елементи на одязі вкрай необхідні для учасників дорожнього руху, адже без них вони практично невидимі ввечері та вночі. А жилет, чи світловідбивний аксесуар на одязі на 85% знижує ризик потрапити в аварію. До прикладу, якщо пішохід у світлому одязі помітний за 17-55 м, то зі світловідбивачем пішохід стає видимим для водія за 130 м», – зазначає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У події взяли участь експерти, які перед трансляцією соціального ролика обговорили рівень аварійності в Україні та свій досвід використання світловідбивачів.

«Для водія дуже важливо зберегти цінні секунди для вчасної реакції, перед тим як почати гальмувати або здійснювати маневр, аби уникнути ДТП», – висловився засновник електромобільного блогу AutoGeek Євген Муджирі.

«В Україні поки що немає культури використання світловідбивачів у велосипедистів, але я сподіваюсь, завдяки таким заходам вона буде з’являтися. Це світовий досвід і питання часу», – прокоментував співзасновник велокоманди Echelon, переможець змагань з гірського та шосейного велоспорту Дмитро Петров.

Соціальний ролик «Благаю, світись!», який нагадує учасникам дорожнього руху про важливість використовувати світловідбивальні елементи, кияни та гості міста спостерігали на будівлі бібліотеки наживо протягом 23 та 24 жовтня з 19:00 до 21:00.

«Благаю, світись!» – це соціальна ініціатива компанії «ОККО», що є частиною проекту «Благаю, живи!». Проект спрямований на те, щоб вплинути на поведінку учасників дорожнього руху та спонукати їх відповідальніше ставитися до безпеки на дорозі.

У 2020 році компанія обрала для комунікації тему аварійності у темний період доби. До цього компанія вже піднімала проблеми використання заглушок замість ременів безпеки, відсутності дитячих автокрісел, а також відволікання на смартфон під час руху.