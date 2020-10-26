Що думають українці про Будапештський меморандум - опитування Президента
Про це свідчать дані опитування за результатами обробки 74% анкет загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу у Фейсбуці.
Не підтримують таке право 17,21% опитаних.
Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня українцям було запропоновано відповісти й на п’ять питань від Президента.
Так, українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.