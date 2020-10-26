Що думають українці про Будапештський меморандум - опитування Президента

Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності підтримують 74,21% українців.

Про це свідчать дані опитування за результатами обробки 74% анкет загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу у Фейсбуці.

Не підтримують таке право 17,21% опитаних.

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Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня українцям було запропоновано відповісти й на п’ять питань від Президента.

Так, українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.