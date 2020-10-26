Вільна економічна зона на Донбасі: під час опитування думки українців розділилися

Вільна економічна зона на Донбасі: під час опитування думки українців розділилися

Укрінформ
Майже половина опитаних українців підтримують ідею створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі.

Про це свідчать дані загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” за результатами обробки 74% анкет, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії “Слуга народу у Фейсбуці.

Так, за створення ВЕЗ на території Донецької та Луганської областей висловилися 46,70% респондентів, проти — 46,48%.

Як повідомляв Укрінформ, у день голосування на місцевих виборах українцям було запропоновано відповісти на п’ять питань від Президента.

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Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

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Українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

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