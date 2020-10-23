Mango: вигідний шопінг на Kasta.ua

Mango — це компанія з Іспанії, яка активно займається виробництвом одягу середньої цінової категорії для чоловіків, жінок і дітей. Крім цього, під маркою Mango також випускаються різноманітні аксесуари, парфумерія та нижня білизна. Детальніше ознайомитися з асортиментом бренду можна на офіційному сайті онлайн-магазину Kasta.ua. Компанія постійно проводить різноманітні акції та розпродажі, завдяки чому покупці можуть придбати речі Mango найвигідніше.

Зародження бренду Mango

Перший магазин компанії з'явився в Барселоні в 1984 році. Він був розташований на вулиці Пасео де Граса, а його розвитком активно займалися засновники — брати Ісаак і Нахман Андік. На початку своєї кар'єри обидва турка перепродували жіночі футболки з Туреччини, якими зацікавилися місцеві представниці прекрасної статі. Засновники Mango поступово розширили масштаби торгівлі, в зв'язку з чим збільшився асортимент.

Назва компанії — Mango — обрана не просто так. Брати Ісаак і Нахман багато подорожували по Філіппінах, пробуючи різноманітні фрукти. Найбільше їм сподобався незвичайний манго, який відрізнявся свіжістю і ароматом, що надихнуло їх назвати бренд Mango. Була ще одна причина вибрати саме цю назву — простота його написання на більшості мов світу.

Компанія Mango зараз

Головною метою братів було бажання зробити модні речі загальнодоступними. Тому більшість виробничих цехів вони перемістили в Китай для здешевлення процесу виготовлення одягу. Після цього вони вирішили відкрити ще 5 точок. Брати активно розширювали географію бренду в Іспанії, і вже через 10 років компанія зуміла стати міжнародною.

Mango відома такими показниками:

Різноманітність стилів. Дизайнери компанії створюють вироби в різних напрямках. Під брендом можна знайти офісний одяг, вечірні наряди, повсякденні речі і «дихаючі» для занять спортом.

Доступні ціни і постійні розпродажі.

Модні лінійки одягу. Компанія йде в ногу з модою, тому жінкам і чоловікам завжди доступні новинки.

Сьогодні одяг від Mango в основному популярна серед жінок. Це пов'язано з незвичайним стилем речей для чоловіків. У 2008 році компанія виробляла одяг для представників сильної статі під назвою «HE». Братів чекав повний крах, так як речі цієї лінійки успішно продалися тільки в Іспанії.

Дизайнери компанії продовжують активно експериментувати. Тому ймовірно, що найближчим часом вона стане на один рівень разом з Adidas, Nike і The North Face.