На Вінниччині у ході «Великого будівництва» капітально ремонтують потужну транспортну розв’язку поблизу с. Сьомаки Жмеринського району.

Про це з посиланням на САД повідомляє департамент інформаційної діяльності та комункацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Капітальний ремонт транспортної розв’язки на а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський йде за графіком. Розпочато роботи в вересні 2020 року. Об’єкт є перехідним і завершення заплановано на 2021 рік. В поточному році основні роботи проводяться на під’їзних дорогах до шляхопроводу, а вже наступного року розпочнуть роботи безпосередньо мосту», - йдеться у повідомленні. Згідно з повідомленням, на об’єкті км 344+601 (с. Сьомаки, Жмеринського р-ну) у поточному році заплановано здійснити фрезерування старого покриття і поширення проїзної частини дороги до нормативних показників. Опісля цього відбудеться влаштування шару регенерації, вирівнюючого і верхнього шарів дорожнього покриття.

По завершенні цих робіт на дорожньому полотні нанесуть горизонтальну розмітку, а уздовж нього встановлять нові дорожні знаки і бар'єрне огородження.

Підрядник з виконання ремонтних робіт на - ТОВ Енергетично-дорожнє будівництво.

Автомобільна орога М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» - це траса міжнародного значення. Її протяжність в межах області становить 178 км, і на півдні вона межує із республікою Молдова, де на сьогодні працює один із найбільших прикордонних пунктів області. Інтенсивність руху від 10 до 12 тисяч автомобілів на добу і великий відсоток із них – вантажівки.

Національний проєкт «Велике будівництво», ініційований Президентом Володимиром Зеленським, стартував 1 березня 2020 року, коли одразу на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року — зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.