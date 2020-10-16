Відбір регіональних координаторів національного конкурсу «Молодіжна столиця України» триває

Починаючи з 2017 року в Україні Міністерством молоді та спорту України спільно з Українським інститутом міжнародної політики та Національною молодіжною радою України започатковано національний конкурс «Молодіжна столиця України».

«Молодіжна столиця України» – щорічний всеукраїнський конкурс з відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді.

Метою конкурсу є узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин України, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

З метою промоції національного конкурсу «Молодіжна столиця України» в регіонах України до 27 жовтня 2020 року триває набір регіональних координаторів. Традиційно в рамках конкурсу буде відібрано по 2 координатори з кожної області України.

Головним завданням регіонального координатора є поширення інформації про можливість участі у конкурсі серед міст свого регіону. Для відібраних координаторів організаторами конкурсу буде проведене навчання та координаторів буде забезпечено необхідними інформаційними та методичними матеріалами.

Для того, щоб стати регіональним координатором необхідно до 27 жовтня 2020 року заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/zPbyhSjZcw8kECps6

Результати відбору регіональних координаторів будуть оголошені до 4 листопада.

Більше про умови відбору і завдання регіональних координаторів: http://youthcapital.org.ua/vidbir-regionalnyh-koordynatoriv-konkursu-molodizhna-stolytsya-ukrayiny-rozpochato/

За детальною інформацією звертайтесь на email: info@youthcapital.org.ua