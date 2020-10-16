Українські мультиплікатори під час канікул запрошують дітвору на онлайн-фестиваль прем'єр

Жоден карантин не може стати перешкодою для популяризації вітчизняної мультиплікації. Від Дня Покрови й до 28 жовтня, міжнародного дня анімації, студія Арт-Відео представить:

Сучасний історичний екшен "Як князь Олег на Візантію ходив" (озвучив стрічку народний артист України Б. Бенюк), який ви вже можете знайти на сторінках Арт-Відео та за посиланням: https://cutt.ly/xgdbpvD/

Мабуть, усі хто хоч раз чув, неймовірно запальних юнаків з групи "Дико Brass" – не міг забути отримані емоції. Музичний супровід до цієї серії – це дебют львівських музикантів в анімаційному кіно.

2. Фільм про казкове містечко-перлину - "Жовква", що знаходиться на Львівщині.

3. Дивовижну історію української святині в польському Перемишлі.

4. Цикли мандрівок "Наша скриня".

5. Вибрані серії про дивовижні відпустові місця Галичини зі збірки "Духовне намисто", яку всі так чекають!

Усі роботи створені в стилі класичної анімації.

Мета акції, за словами організаторів, — популяризація національної анімації та цінностей, що нас єднають.

Стежити за акцією можна на їхніх сторінках у соцмережах:

Youtube: https://cutt.ly/Fgdb2FY

Facebook: https://cutt.ly/mgdb4jP

Довідка:

У доробку «Арт-Відео» популярні й рейтингові мультсеріали: «Легенди України», «Пригоди кота Викрутаса», «Казковий Патруль», «Духовне Намисто», які транслювалися на: Перший Національний, ТЕТ, НТА. Фільм «Як князь Олег ходив на Візантію» переміг у міжнародному конкурсі «Золота Пектораль» (2011 р.).