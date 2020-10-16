Поліція відкрила 346 проваджень щодо виборчих порушень — МВС
Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.
“Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 346 кримінальних правопорушень: 174 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 172 – пов’язані з виборчим процесом”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з усіх цих справ 72 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 63 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 22 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 14 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.
Загалом упродовж доби до поліції надійшло 196 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у Києві – 39, у Київській області – 18, у Львівській – 17, в Одеській – 14, у Дніпропетровській – 13, у Донецькій – 10, по 8 – у Запорізькій, Миколаївській та Харківській, по 7 – у Закарпатській та Полтавській, по 6 – у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Сумській, у Черкаській – 5, по 4 – у Вінницькій та Чернівецькій, у Кіровоградській – 3, по 2 – у Луганській, Херсонській, Чернігівській областях та 1 – у Хмельницькій області.
Зазначається, що всього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 4690 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.
Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.