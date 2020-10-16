Поліція відкрила 346 проваджень щодо виборчих порушень — МВС

Поліцейські за добу відкрили 12 кримінальних проваджень щодо порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 346 таких справ.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

“Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 12 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 346 кримінальних правопорушень: 174 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 172 – пов’язані з виборчим процесом”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 72 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 63 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 22 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 14 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 196 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у Києві – 39, у Київській області – 18, у Львівській – 17, в Одеській – 14, у Дніпропетровській – 13, у Донецькій – 10, по 8 – у Запорізькій, Миколаївській та Харківській, по 7 – у Закарпатській та Полтавській, по 6 – у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Сумській, у Черкаській – 5, по 4 – у Вінницькій та Чернівецькій, у Кіровоградській – 3, по 2 – у Луганській, Херсонській, Чернігівській областях та 1 – у Хмельницькій області.

Зазначається, що всього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 4690 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.