Вінницька облрада сприяє мобілізації усіх внутрішніх ресурсів для боротьби з COVID-19: перерозподілено бюджетні кошти для придбання засобів захисту для медиків і реконструкцію кисневої системи КНП «Вінницьке обласне спеціалізоване територіально-медичне об’єднання «Фтизіатрія».

Про це повідомляє Вінницька обласна рада , передає Укрінформ.

«Сьогодні, 9 жовтня, відбулося 160 засідання постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм під головуванням Геннадія Мазура. Голова комісії Геннадій Мазур підкреслив, що засідання комісії вкотре зумовлене необхідністю внесення змін в межах загального обсягу видатків, передбачених головним розпорядникам коштів обласного бюджету. В зв’язку з ситуацією, яка виникає з поширенням COVID-19, постійною комісією терміново було розглянуто проєкт розпорядження голови облдержадміністрації «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах загального обсягу обласного бюджету здійснено перерозподіл бюджетних призначень Департаментом охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації на загальну суму 1 млн 250 тис. грн, серед них – для збільшення видатків для придбання засобів індивідуального захисту КНП «Вінницьке обласне спеціалізоване територіально-медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» та видатків бюджету розвитку спеціального фонду КНП «Вінницьке обласне спеціалізоване територіально-медичне об’єднання «Фтизіатрія» Вінницької обласної Ради» для реконструкції кисневої системи.

Також здійснено зарахування до загального фонду обласного бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я» (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року №794 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України») у сумі понад 12,7 млн грн.

Зі слів начальника відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я Тетяни Бондаренко варто швидко реагувати на виклики та складну ситуацію в області, яка щодня погіршується. Тому, необхідно приділяти велику увагу придбанню матеріально-технічного оснащення в заклади, організації необхідної кількості ліжко-місць, їхнього резерву, забезпечення необхідної кількості комплектів захисного одягу. Тому здійснення перерозподілу видатків між головними розпорядниками коштів обласного бюджету в межах розпорядження направлене для збільшення призначень з метою впровадження заходів щодо недопущення поширення на території області захворювань, спричинених короновірусом 2019-nCoV.

«Ми адекватно та вчасно реагуємо на зміни, що виникають сьогодні, а головне, ми максимально намагаємося дбати про здоров’я вінничан, – зазначив голова постійної комісії Геннадій Мазур. – Постійною комісією з питань бюджету, фінансів та обласних програм здійснюється посильна підтримка щодо подолання та попередження на території Вінницької області коронавірусу COVID-19. Окрім того, увага комісії приділяється питанням саме ефективного та раціонального використання коштів обласного бюджету. Тому треба вже зараз згенерувати усі зусилля не чекаючи погіршення ситуації, здійснити перерозподіл видатків з інших сфер аби підсилити лікарні, адже життя і здоров’я людей має бути на першому місці».