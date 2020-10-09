В Україні відкрився загальнонаціональний спортивний портал

Діджиталізація спорту в Україні набирає обертів завдяки проекту Mixsport – глобальній платформі про здоровий спосіб життя. Тут є все – від географії спортмайданчиків та фітнес – центрів до розкладу профільних заходів у кожному населеному пункті України.

Ідейний натхненник порталу – чемпіон України з вейкбордингу, засновник спортивно-розважального комплексу X-PARK, президент Української федерації вейкбордингу Юрій Зозуля.

Отже, з Mixsport ви завжди в курсі:

кращих фітнес-центрів і спортивних секцій у вашому місті;

запланованих спортивних заходів, благодійних марафонів, майстер-класів, фестивалів, місцевих та національних турнірів;

списку тренерів з різних видів спорту з повною інформацією про фахівця, сертифікатами та відгуками;

цікавих матеріалів зі світу українського спорту.

На Mixsport кожен знайде своє. Той, хто займається спортом давно, зможе сформувати перелік улюблених локацій та познайомитися з іншими спортсменами й тренерами в чаті. Оригінальний формат та постійне оновлення списку заходів зацікавить молодь.

Незважаючи на те, що в Mixsport багато інформації, навігація тут проста та зрозуміла. Буквально в один клік ви знайдете секцію дзюдо для дитини та фітнес-зал з басейном для себе. Є список івентів, де можна розважитися з сім'єю та друзями.

Крім того, на MixSport в кінці жовтня запускається новий розділ, який передбачає покупку подарункових сертифікатів спортивних послуг та ЗСЖ. Такий подарунок допоможе захопити ваших друзів здоровим способом життя та подарує їм хороший заряд адреналіну. Тренери та власники залів і спорткомплексів за допомогою цієї опції можуть популяризувати свої послуги.

Для прикладу: будь-який бажаючий може придбати сертифікати на польоти в аеротрубі, прокат позашляховика, вейкбординг і багато іншого в світі спорту та здоров'я.

Обирайте та насолоджуйтеся!

Крім того, нещодавно Mixsport випустив мобільний додаток для Android та iOS. І тепер на порталі орієнтуватися стало ще простіше – система сама сповіщає вас про спортивні події у Вашому місті. Також є телеграм-бот і тематичні чати.

Щоб відкрити для себе переваги платформи Mixsport, відкрийте https://mixsport.pro/signup, вкажіть необхідні дані, натисніть "Зареєструватися" і приєднуйтесь до світу українського спорту.