Українські музеї-новачки. Інфографіка

В українських музеях наразі можна побачити поєднання минулого та сучасного, розкрити для себе наукові відкриття, дослідження та новітні технології, які пов’язані з повсякденним життям. Також побачити щось дивакувате і незвичне, загалом по-іншому поглянути на сучасну культуру і побут українців.

Укрінформ пропонує перелик музеїв, які відкрили свої двері для відвідувачів протягом 2019-2020 років.

Музей науки

В Києві на території Національного комплексу «Експоцентр України» після тестового режиму в жовтні 2020 року офіційно запустили перший державний Музей науки Малої академії наук України, в якому можна познайомитися із науковими відкриттями, дослідженнями та новими технологіями, що пов’язані з повсякденним життям.

В музеї зібрані 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій зі США, Великої Британії, Швеції та Польщі. Мета нового інтерактивного простору - показати зв’язок формул та законів із повсякденним життям та стати місцем, де кожен може зробити перший крок у знайомстві з наукою. Водночас у музеї знаходяться виставки одного з найвідоміших науково-дослідних центрів світу Ontario Science Center та компанії Strong Interactions, а також один із найбільш унікальних експонатів світу, привезений із Музею математики в Нью-Йорку.

Адреса: ВДНГ, Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, пав. №23 під назвою «Наука».

Музей гуцульської бриндзі

У місті Рахів, що на Закарпатті, у вересні 2020 року відкрився єдиний у світі музей гуцульської бриндзі, яка є найулюбленішою стравою гуцулів та обов’язковий компонент для понад 30 страв. Музей стане «ланцюжком» між розповідями про бриндзю та мандрівками на полонину і до господарств де її виготовляють.

В музеї багато дерев’яної фактури, а інтер’єр виконаний у народному стилі. Гості музею зможуть побачити макет «вівчарської стаї», а біля берфели з казанком, путерою та бербеницею можна поринути в магію виготовлення овечого сиру на полонинах. Також можна доторкатися до експонатів, фотографуватися на всій території музею, грати на трембіті й сопілці, вдягати гуцульське національне вбрання.

Адреса: Закарпатська область, м. Рахів, вул. Шевченка, 210 а, телефон: +380971825249, працює щоденно з 09.00 по 18.00. До 30 жовтня відвідування музею безкоштовне. Наразі музей працює в тестовому режимі, тому охочі зможуть потрапити до закладу лише за попереднім записом.

Музей Митрополита Андрея Шептицького

В серпні 2020 року, в колишніх келіях костелу святого Казимира у Львові, відкрився музей Митрополита Андрея Шептицького, який твердо сповідував Україну і Боже слово.

В музеї можна побачити унікальну колекцію особистих речей Митрополита, його брата Климентія та родини Шептицьких-Фредків, а саме: ікони, скульптури, картини, давні книги, предмети вжитку Андрея Шептицького (зокрема посуд, яким користувався митрополит), його печатки з гербом. Після смерті митрополита в 1944 році його особисті речі забрали монахи і зберегли їх для сучасників.

Адреса: Львів, вул. Кривоноса, 1.

Музей бортництва

У Житомирській області, на території дендропарку «Перемога», який був започаткований академіком Анатолієм Потопальським, в липні 2020 року відкрився просто неба музей лісового бджільництва або бортництва.

В музеї зібрано 15 бортей, вік яких сягає понад 100 років, за допомогою однодумців і небайдужих людей по всій області і району. В бортах утримуються бджоли поліської породи. Відвідувачам музею обіцяють знайомство з відродженням традицій наших предків.

Адреса: Житомирщина, Коростенський район, с. Ходаки.

Інтерактивний музей «Львів Стародавній»

У Львові, в підземеллях Преображенської церкви, в липні 2020 року відкрився інтерактивний музей «Львів Стародавній» - перший музей історії міста Лева.

На площі 600 м. кв. розповідається про історію Львова і людей, які його розбудовували від ХІІІ до ХVIII ст., про правління короля Данила Романовича, вірменську громаду, яка у місті утворилась в ХІ ст., можна ознайомитись і з періодом Русі за часів Орди, козацького Львова, Руського королівства, королів Речі Посполитої. Крім того, можна дізнатись про львівську еліту, розвиток релігій, ремісництва, просвітителів Русі.

«Фішкою» музею є 39 фігур-реконструкцій відомих львів’ян та можливість протягом години у мультимедійному 5D форматі за допомогою медіагіда 9 мовами ознайомитися з багатовіковою історією Львова.

Адреса: Львів, вул. Краківська, 21, підземелля церкви Преображення Господнього.

Приватний військовий музей

У Львові, в березні 2020 року, відкрився перший в Україні приватний військовий музей «Штурм», який заснував відомий волонтер-доброволець Володимир Правосудов.

В музеї представлені експонати, які охоплюють період від часів козаччини і до теперішньої російсько-української війни. Експозиція складається з близько 3 тис. одиниць зброї, військових одностроїв, топографічних мап, відзнак і нагород, раритетних документів, поштівок, плакатів, газет, світлин. Найбільшу частину колекції становить старовинна зброя часів Наполеона, Першої та Другої світових воєн.

Адреса: Львів, вул. Персенківка, 17, працює з понеділка по п’ятницю.

Музей української ікони

На Прикарпатті, в місті Яремче, у листопаді 2019 року відкрився музей української ікони.

В експозиції представлені 29 ікон ХVIII-ХХ ст., які написані в народному стилі та кілька робіт сучасних іконописців. Також в музеї представлені роботи, які відвідувачі закладу зможуть купити.

Адреса: Івано-Франківськ, Яремче.

Музей «Становлення української нації»

У Києві, в серпні 2019 року, відкрився перший в Україні інноваційний музей історії, де минуле поєднується з сучасними технологіями.

В музеї 25 експозицій, які включають 110 силіконових фігур відомих українців, окремі з яких підморгують і вміють посміхатися, справжні артефакти і 5D-інсталяції – технологія накладення звукових і відеоспецефектів на монітори, що створює ефект присутності. Біля входу до залів відвідувачів є двометрова свіча з воску, яка важить 800 кг.

Зал «Війна на сході України» оформлений у вигляді військової землянки із залізними ліжками і розірваними снарядами, в якому можна побачити відеоролики про захоплення Донецького аеропорту.

Адреса: Київ, вул. Лаврська, 27, працює пн-пт з 10:00 до 19:00, вихідні та святкові дні з 10:00 до 20:00.

Музей Harley-Davidson

В Києві, у травні 2019 року, відкрився перший приватний технічний музей легендарної марки Harley-Davidson.

В музеї зібрано найбільшу в Європі колекцію малокубатурних мотоциклів і моторолерів, які деякий час продавалися під брендом H-D. Всього в колекції – 20 експонатів, багато з яких є унікальними та існують в єдиному екземплярі. Також крім мотоциклів в музеї представлено багато артефактів, які пов'язані з історією Harley-Davidson і мотокультури України.

Адреса: Київ, вул. Серпнева, 21/1.