Black Friday в Україні: як отримати найбільшу вигоду

Знаєте цю тему, коли купили товар за акцією, а наступного дня ціна ще впала або, навпаки, виявилось, що мінус там був аж на 2 грн? Чи, може, коли хапанули останню пару классного взуття зі знижкою, а блискавка зламалась за тиждень? Або ще гірше: купили на емоціях крутий телефон, а за місяць презентують ще крутіший! Аби уникнути таких проколів, ми розкажемо, на що звертати увагу під час щорічного глобального розпродажу Black Friday — Чорної п’ятниці.

Невже Black Friday в Україні — це суцільний обман?

Більшість покупців скептично ставляться до чорної п’ятниці в Україні, адже поширена думка, що знижки в магазинах не реальні — пишуть 70 %, а насправді 10 %. Або, наприклад, деякі магазини одягу під час розпродажу виставляють в зал минулорічні моделі, приховуючи новенькі дизайни. Як же впоратись з такими недоброчесними продавцями та спіймати найбільшу вигоду?

На які товари звернути увагу?

Поділіть товари на дві категорії — ті, які ви купуєте регулярно, і ті, які хочете придбати саме за акцією. До першої категорії можуть належати косметика, побутові товари та навіть їжа. До другої — те шикарне кашемірове пальто, туфлі з крокодилячої шкіри, швейцарський годинник і останній iPhone. У першому випадку ставка на масовість — чим більше я куплю зі знижкою, тим менше витрачу впродовж наступних місяців. У другому — просто може не вистачити духу купити те, що подобається, без знижки.

Косметика й товари для дому

Те, що ви використовуєте щодня. З цими покупками впоратись найпростіше, адже ви точно знаєте їхню ціну та можете відслідкувати вигоду. Але найзручніше — не потрібно їхати в ТЦ на іншому кінці міста, можна сходити в магазин біля дому або замовити все в інтернеті, наприклад, мережа магазинів EVA до Чорної п’ятниці приготувала знижки на ваші найулюбленіші товари, аби ви вигідно закупились уже до наступної Black Friday.

Їжа

Так-так, Чорна п`ятниця 2020 офіційно пройде 27 листопада, а це чудова нагода підготуватися до Нового Року! Не всі продукти витримають це випробування, але класично пляшечка шампанського й баночка червоної ікри, придбані під час Black Friday без втрат зустрінуть з вами 2021-ий.

Одяг і взуття

Мало не найпопулярніший товар серед учасників чорної п’ятниці, що не дивно, адже в ці дні можна накупити одягу, якого вистачить не на один рік. В цьому випадку важливо відслідковувати розсилки магазинів, які заздалегідь анонсують товари, які будуть зі знижкою, також не завадить подивитись вартість товару без знижки — влаштуйте прогулянку магазинами напередодні розпродажу, аби виявити, чи дійсно знижка вигідна. Крім того, під час такого рандеву можна переміряти купу того, що сподобалось, це дозволить зекономити час і провести онлайн-шопінг, аби чорної п’ятниці спіймати вигоду не лише в магазині, а наприклад, у салоні краси чи в аквапарку, який відвідаєте замість торгового центру.

Техніка

Для початку визначте декілька варіантів моделей, які вам дійсно подобаються. Якщо, наприклад, шукаєте смартфон, зайдіть у найближчий магазин, потримайте його в руках, посвайпайте та виберіть модель, а краще декілька варіантів. Далі знайдіть ці моделі на сайтах, яким точно довіряєте, і додайте собі в закладки. Прокинувшись рано вранці 27 листопада, ви зможете швиденько перевірити, як змінилась ціна на обраний товар на кожному сайті, і замовити техніку з найбільшою вигодою без витрат часу та нервів.

Подарунки близьким

До зимових свят усе ближче, аби 31 грудня не бігати ошаліло по торгових центрах і не нервувати, чи встигне Нова Пошта доставити замовлений подарунок сьогодні, краще запланувати ці покупки на Чорну п’ятницю. Ви не лише будете готові заздалегідь (памятайте, що, окрім подарунків під ялинку, у вас уже буде пляшечка шампанського та баночка ікри), але й зможете круто зекономити, а отже, накупити ще більше класних подарунків своїм рідним та друзям, а може, навіть, побалувати себе.

Як висновок, відзначимо, що вибір товарів заздалегідь, відслідковування ціни та планування бюджету допоможуть правильно скористатися знижками.