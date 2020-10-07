ENEMO розгорнула Міжнародну Місію зі спостереження за місцевими виборами в Україні

Київ, 7 жовтня 2020, - Європейська мережа організацій з моніторингу виборів (ENEMO) акредитувала дев’ять міжнародних експетрів з виборів та 48 довгострокових спостерігачів за місцевими виборами, що пройдуть в Україні 25-го жовтня 2020 року. Про це було заявлено під час прес-конфренції в УКРІНФОРМ.

Місія складається з дев’яти членів основної групи та 24-х команд, до яких входить по два довгострокових спостерігача, які були направлені у різні області (регіони) України з 28 вересня 2020-го року.

Пан Златко Вуйовіч, Голова Місії заявив: «ENEMO працює у повній відповідності до міжнародних стандартів спостереження за виборами. Усі спостерігачі ENEMO підписали Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами. Об’єктивність, неупередженість та надійність інформації, яку збирають наші спостерігачі, є головними пріоритетами Місії». Орім того, він додав: «ENEMO буде спостерігати, оцінювати та звітувати про ключові висновки, пов'язані з моніторингом загального виборчого процесу, зокрема щодо дотримання основних прав людини та політичних прав, а також про поведінку органів управління виборами, виборчі кампанії партій та осіб, скарги , апеляції, а також процес голосування під час дня виборів».

Також він сказав, що ENEMO добре відомо про труднощі організації виборів у контексті пандемії COVID-19.

«Місцеві вибори в Україні відбудуться під час економічної кризи та COVID-19, що є значним викликом для всієї системи. Ми дуже стурбовані швидким збільшенням кількості людей, заражених COVID-19, і тим, як це вплине на виборчий процес, але ми сподіваємось, що громадяни України поважатимуть усі заходи та сприятимуть безпечному проведенню цих виборів», - сказав Вуйовіч. «Ми усвідомлюємо, що це є суттєвим викликом не лише для органів управління виборами у виборчому процесі, але й для виборців, кандидатів та інших причентних до процесу сторін. Незважаючи на ці виклики, ENEMO буде спостерігати, оцінювати виборчу кампанію, а також усі ключові аспекти виборчого процесу в Україні», - пояснив він.

Пан Пьєр Пейтьє, заступник Голови Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO, повідомив, що частина основної групи знаходитиметься в Києві, тоді як решта експертів, а також довгострокові спостерігачі будуть працювати дистанційно та спостерігати за виборчим процесом у всіх регіонах країни.

«Через пандемію COVID-19 та пов’язані з нею ризики, на цих виборах Місія ENEMO працює в іншому форматі, при цьому 48 віртуальних довгострокових спостерігачів (LTO) працюють віддалено та проводять спостереження в режимі онлайн. Окрім того, Місія ENEMO розраховує на те, що аналітик виборчої адміністрації та спостерігач ЦВК, один аналітик виборчої кампанії, один аналітик з правових питань та один медіа аналітик будуть стежити за всіма ключовими аспектами виборчого процесу, згаданими нашим Головою Місії. Як аналітики основної групи, так і LTO матимуть місцевих асистентів на місцях, які допомагатимуть їм здійснювати дистанційне спостереження», - пояснив він.

Він заявив, що ENEMO оцінюватиме виборчий процес відповідно до міжнародних стандартів демократичних виборів та українського законодавства. Незважаючи на короткі терміни та складні обставини, за яких ми працюємо, ми впевнені, що Місія буде дуже успішною, так само, як і попередні місії ENEMO.

Завдяки моніторингу та звітуванню про найважливіші аспекти виборів Місія ENEMO має на меті забезпечити повагу вільної волі виборців. Пан Пейтьє додав: «Усі представлені громадськості звіти та висновки ENEMO основуватимуться на фактичних даних через висновки спостерігачів, які будуть зосереджені на всіх найважливіших аспектах виборчого процесу».

Пані Майя Мілікіч, Прес-Аташе заявила: «Це тринадцята Місія спостереження ENEMO в Україні. Найближчими тижнями ми намагатимемося забезпечити присутність спостерігачів ENEMO у день виборів, які спостерігатимуть за процедурами відкриття, голосування та підрахунку голосів, а також передачі протоколів».

ENEMO Міжнародна Місія спостереження за виборами в Україні 2020 за місцевими виборами фінансується USAID через Національний демократичний інститут (NDI).

На прес-конференції від імені ENEMO виступили: пан Златко Вуйовіч, Голова Місії, пан Пьєр Пейтьє, заступник Голови Місії та пані Майя Мілікіч, Прес-Аташе.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь: Майя Мілікіч Телефон: +380 68 939 0686 або електронна адреса: maja.milikic@enemo.eu.