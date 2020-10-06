У Вінниці до кінця жовтня запрацює муніципальна ПЛР-лабораторія потужністю 600 досліджень на добу.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає корепсондент Укрінформу.

«В місті в рамках антикризової програми «Вінничани важливі» створюють найсучаснішу муніципальну ПЛР-лабораторію, яка буде працювати в першу чергу для вінничан. На її облаштування виділили понад 4 млн грн. Ці кошти спрямовані на реконструкцію самого приміщення та на сучасне обладнання, в тому числі й на ампліфікатор», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початковому етапі в муніципальній ПЛР-лабораторії планується проводити близько 200 досліджень за чотири години. Після запровадження роботи у дві зміни тут проводитимуть 600 досліджень за добу.

Нову лабораторію облаштовують у комунальному «Міському лікувально-діагностичному центрі». Наразі завершується ремонт приміщення для муніципальної ПЛР-лабораторії, для якої вже придбане усе необхідне обладнання. Орієнтовний термін початку роботи ПЛР-лабораторії - кінець жовтня.

«На сьогодні створення такої муніципальної лабораторії дуже актуальне питання, адже обласна лабораторія, яка сьогодні виконує ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу, має надзвичайно велике навантаження. Тому результати аналізів деколи доводиться чекати кілька днів. А для нас важлива оперативна діагностика – чим більше ми будемо робити тестів і виявляти на початковому етапі хворих на COVID-19, тим краще нам буде вдаватись стримувати поширення захворюваності. Також тут зможуть робити аналізи та виявляти інші вірусні захворювання, в тому числі гепатити А, В, С», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Варто зазначити що з самого початку епідемії на Вінниччині роблять найбільшу кількість тестів після Києва.

З 5 жовтня Віниця перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні.