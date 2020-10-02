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п’ятниця, 02 жовтня 2020, 08:38
Штати в ОБСЄ: Крим – це Україна
02.10.2020 02:48
Укрінформ
Штати в ОБСЄ: Крим – це Україна
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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