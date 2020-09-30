Голова Вінницької ОДА підбив підсумки 100 днів керівництва областю

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов підбив підсумки 100 днів керівництва областю.

Про основні здобутки очільника регіону за час перебування на посаді повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Відмовився від охорони – це перше, що я зробив на цій посаді. Згодом оптимізував штат Вінницької ОДА: в апараті скоротили 21 посаду і в департаментах – 20. Провів 48 виїзних прийомів у громадах. Більше 5000 тисяч зустрічей з людьми», – цитує відомство голову облдержадміністрації.

Також Сергій Борзов повідомив, що створено чат-бот Вінницької облдержадміністрації у «Тelegram», позаяк влада має бути доступною для людей. Чат-бот спростить систему звернень громадян.

Зупинився голова ОДА й на питаннях боротьби з COVID-19. Зокрема, очільник області повідомив, що у вересні 27 апаратів штучної вентиляції легень VSmart VFS-510 розподілено Міністерством охорони здоров’я на Вінницьку область. Збільшили кількість опорних лікарень по «ковід» з 9 до 19, і відповідно, ліжкомісць з 349 до 1197.

«За моєї ініціативи на базі СТМО «Фтизіатрія» розпочато створення обласного фтизіопульмонологічного центру, якого досі на Вінниччині не було. На базі майбутнього центру також проводяться роботи з відкриття інфекційних та пульмонологічних ліжок для хворих на COVID-19, жителів області, збільшуючи потужності лікарні на 60 ліжок. Проводиться підведення кисню, встановлення кисневої станції – цього там теж не було. Як і не було обласної інфекційної лікарні для дорослих. Так само нема інфекційної лікарні й у Вінниці. Сьогодні це не дає змоги надання високоспеціалізованих послуг за напрямком на третинному рівні. Обласна клінічна інфекційна лікарня буде! Уже є план реконструкції та ремонту переданих приміщень психіатричної лікарні №2 для розгортання нової лікарні у селищі Березино», – повідомив Борзов.

Голова ОДА повідомив, що перші 50 ліжок інфекційного відділення будуть здані в експлуатацію до кінця 2020 року. Загальна кількість ліжок для інфекційних хворих складає 150 + 24 у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Окрім того, щоб сімейні лікарі швидше приїжджали до пацієнтів, в громади поїхали 124 нових «Дастерів» поїхали в громади.

Окрім того, Борзов серед здобутків першої «стоденки» на посаді згадав зменшення тарифів КП «Вінницяоблтеплоенерго», допомогу в запуску сміттєсортувальної лінії на полігоні Іванівської сільської ради, придбання лінійного прискорювача для Подільського центру онкології тощо.

Окремо він виділив оновлення освітньої інфраструктури області з врахуванням вимог доступності, яка є одним із пріоритетів програми Президента «Велике будівництво».

Повний текст підсумкового огляду про 100 днів Сергія Борзова на посаді голови Вінницької обласної державної адміністрації можна прочитати тут.