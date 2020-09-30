В Україні посилять правила видачі споживчих кредитів

У зв'язку зі збільшенням числа прострочень по споживчих кредитах НБУ планує підвищити вагу ризику таких позик зі 100 до 150% — так, якщо зараз на кожні 100 гривень кредиту компанія повинна тримати 1 гривню забезпечення, то після вступу в силу змін ця сума збільшиться до 1,5 гривень. При цьому будуть задіяні вже не депозити клієнтів, а власні кошти банків, що змусить їх ретельніше перевіряти позичальників перед видачею грошей.

Зміни повинні вступити в силу в другій половині 2021 року. Відзначається, що на зростання вартості кредитів це не вплине завдяки високій конкуренції серед фінансових організацій, яка не дозволяє погіршувати умови для клієнтів.

Європейський досвід

Тенденція до посилення правил видачі споживчих позик зараз спостерігається і в Європі. За словами фахівців фінансово-аналітичного сервісу Credit-10, який в тому числі аналізує споживчі кредити на карту, в 2019-200 р значно змінили відповідне законодавство скандинавські країни. Причому, зміни носили більш комплексний і жорсткий характер.

Першою стала Норвегія, яка заборонила згадувати в рекламі «низькі вимоги до клієнтів», «легкість і швидкість» отримання незабезпечених кредитів і швидких позик на карту. Крім цього, МФО, перш вказували тільки денну ставку, тепер зобов'язані повідомляти і про річну вартість кредиту, даючи клієнтам більш точне уявлення про масштаби переплати (наприклад, 1,4% в день = 511% в рік). Максимальний період кредитування був обмежений до п'яти років. Також кредитні компанії зобов'язали відмовляти клієнтам, у яких загальна сума заборгованості в 5 і більше разів перевищує річний дохід.

У Швеції пішли ще далі. Крім аналогічних обмежень на рекламу, заборонили:

проводити розіграші призів і інші акції для позичальників;

розміщувати форму заявки на видному місці сайту;

в смс і e-mail розсилках згадувати про нібито попередньо схвалений кредит.

Всю інформацію про реальні ставки і пов'язані з позичкою ризики кредитори повинні розташовувати на видному місці і виділяти шрифтом або кольором.

У Данії зміни в першу чергу торкнулися ставки — її річне значення обмежили 35%, при цьому компанії зі ставкою понад 25% річних втратили право на будь-яку рекламу своїх послуг. Також на телебаченні заборонили в одному блоці рекламувати кредити і азартні розваги. У Фінляндії максимальну процентну ставку і зовсім урізали до 10%.

Інформація надана прес-службою фінансово-аналітичного сервісу Credit-10. Компанія спеціалізується на вивченні фінансових продуктів, таких як споживчі кредити, кредитні та дебетові картки, мікропозики України, Польщі, Румунії, Швеції, Данії та ще 10 країн світу.