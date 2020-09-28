У Вінниці тестують перший тролейбус з автономним ходом на 20 км

У Вінниці почали тестувати перший тролейбус «VinLine» з автономним ходом на 20 км, який дозволить поліпшити транспортне сполучення з мікрорайоном, який розбудовується по Немирівському шосе.

Про це повідоляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

Вінниця продовжує впроваджувати інновації у сфері транспорту, щоб розвивати мережу маршрутів та покращувати якість послуг. Вінницька транспортна компанія впродовж 2019-2020 років зібрала шість нових тролейбусів «VinLine». Один з них - з автономним ходом.

«Завдяки новому тролейбусу з автономним ходом маршрут №10 подовжили на 2,2 кілометра по Немирівському шосе до Вінницького індустріального парку. Це ще по три зупинки в кожний бік. Зрозуміло, що людям потрібно на роботу добиратися і після роботи додому. Крім того, тут побудовані нові мікрорайони. Раніше з громадського транспорту тут був лише автобус №19, і цього було недостатньо, щоб перевезти пасажирів, яких з кожним роком стає все більше. Тим більше для мешканців Вінницьких Хуторів також актуально користуватись муніципальним транспортом Вінниці», – цитує відомство міського голову Сергія Моргунова.

Окрім того, впровадження цього проекту вигідне з економічного боку. Адже не потребує додаткових видатків на будівництво контактної мережі, каже міський голова.

«Побудувати тролейбусну лінію з встановленням опор, проведенням контактної мережі, модернізацією або будівництвом нових підстанцій - це набагато дорожче, ніж побудувати новий тролейбус і обладнати його автоматичною системою опускання штанг. Тим більше, що таким чином, ми паралельно оновлюємо тролейбусний парк. А це потрібно робити постійно. Бо старі тролейбуси поступово треба виводити з експлуатації та замінювати на сучасні, з низькою підлогою, тролейбуси з відповідними системами. За останні два роки у Вінниці зробили шість нових тролейбусів «VinLine». На одному з них встановлено спеціальну систему автоматичного опускання штанг. Зараз будемо дивитись, як він себе зарекомендує. Далі будемо збільшувати кількість тролейбусів саме на цьому маршруті», – зазначив Моргунов.

У цьому тролейбусі установлено автономний хід 20 кілометрів. Зарядка здійснюється під час експлуатації на лінії. Наразі тролейбус їздитиме в тестовому режимі, щоб перевірити, як при повному завантаженні буде витрачатись заряд, яку відстань потрібно проїхати з контактною мережею, щоб зарядитися тощо.