На Вінниччині членам сімей загиблих військовослужбовців надаватимуть матеріальну допомогу

На Вінниччині за рішенням облради членам сімей загиблих військовослужбовців надаватимуть матеріальну допомогу.

Про це повідомляє Вінницька обласна рада, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 24 вересня, депутати обласної Ради розглянули зміни до рішення 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 392 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення військових частин». Матеріальна допомога виплачується одному із членів сім’ї загиблого військовослужбовця (дружина/чоловік, діти, батьки) в сумі одна тисяча гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи подання облдержадміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, з питань учасників АТО, бойових дій, Революції гідності, волонтерського руху та зв’язків з громадськістю обласна Рада 44 голосами депутати затвердили Порядок використання коштів обласного бюджету для надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам’ятних дат створення військових частин у новій редакції.

Матеріальна допомога є безповоротною, адресною грошовою допомогою, що надається коштом обласного бюджету. На підставі списків загиблих військовослужбовців та військовослужбовців Національної гвардії України уповноважені особи військових частин подають клопотання до голови обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини. Матеріальна допомога виплачується одному із членів сім’ї загиблого військовослужбовця (дружина/чоловік, діти, батьки) в сумі одна тисяча гривень.