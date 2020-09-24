На Вінниччині завдяки «Великому будівництву» з’явився новий дитячий садочок

На Вінниччині у селищі Шпиків Тульчинського району завдяки «Великому будівництву» з’явився новий дитячий садочок.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» - знак якості держави. У цьому переконаний голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов. Очільник області 23 вересня разом зі своїми заступниками Наталею Заболотною та Олександром Піщиком завітав до селища Шпиків Тульчинського району, аби перевірити готовність дитсадка, який інспектував трохи більше місяця тому. Реконструкція завершена. Цей об’єкт є яскравим прикладом того, що за рік реально кардинально змінити ситуацію з довгобудом.

Будівля дитсадка сучасна, яскрава і якісна. В дитячому садочку «Веселка» працюватимуть 4 групи на 70 дошкільнят та будуть створені 12 робочих місць для нянь і вихователів.

«Сьогодні завершено ще один об’єкт «Великого будівництва». Це сучасний інноваційний дитячий садочок в селищі Шпиків. Я радий, що ми закінчили цей об’єкт з економією коштів ДФРР: на ці кошти буде закуплено меблі та обладнання для харчоблоку. Під час будівництва використовувались новітні технології, зокрема - система вентиляції. Енергоефективні заходи дозволять економити фінанси на оплаті комунальних послуг. Щиро дякую всім, хто долучився до проєкту, в тому числі, громаді селища Шпиків», -цитує відомство голову ОДА Сергія Борзова.

Реконструкція будівлі поліклініки під дитячий садок у Шпикові тривала вісім років: роботи розпочали у 2012-му. З року в рік будівництво «переносили»: грошей не виділяли, кінцевих строків завершення не вказували. Лише у 2020 році, за сприяння Вінницької обласної державної адміністрації , садочок включили до Національної програми «Велике будівництво». Проєкт відкоригували відповідно до сучасних норм, після чого з Державного фонду регіонального розвитку було виділено 7 мільйонів 100 тисяч гривень - це найбільша сума, яка була направлена на фінансування дитячих садочків Вінниччини - об’єктів «Великого будівництва» у 2020 році.

Завдяки контролю облдержадміністрації та ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» будівельні роботи до кінця вересня завершились на 100%.Залишилось закупити меблі, обладнання, інвентар.

«Тепер справа за Шпиківською громадою, яка має виконати свої зобов’язання і виділити свою частину співфінансування – 1 млн 155 тисяч грн, з яких надано лише половину»,- зауважив голова ОДА.

За якісні і вчасно виконані роботи Сергій Борзов вручив подяку від облдержадміністрації та обласної Ради директору підприємства, яке виконувало будівельні роботи, Володимиру Ковіньку. А для дітей привіз мольберти, аби дошкільнята змалечку навчалися прекрасному.