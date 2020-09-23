BCA LAWYERS CLUB №3: «ВІД СТАЖЕРА ДО ПАРТНЕРА: виховання талантів в юридичному бізнесі»

І який стажер не мріє одного дня стати партнером юридичної фірми?

Але якщо поглянути на кількість випускників юридичних ВНЗ, і кількість партнерів топових юридичних фірм стає очевидно, що верхньої сходинки кар’єрної драбини досягають лише одиниці.

Як розпізнати перспективного новачка? Як розкрити його найкращі якості і не налякати юридичною рутиною? На що звертають увагу керівники компаній при виборі чергового кандидата на підвищення? Про все це поговоримо на першій в цьому сезоні зустрічі клубу юристів!

Спікери нашої зустрічі:

Віра Проценко - Кар’єрна консультантка, керівниця GOLOVABOUTIQUE

Олексій Кравченко - Засновник Business Consulting Academy

Ірина Химчак - Співзасновник маркетингової та комунікаційної агенції BeCentric

Дата: 17 жовтня

Час: З 10.00 до 13.00

Формат: Онлайн/офлайн

Адреса: Green Hall, вул.Б.Хмельницького, 16-22.

Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/3iWlhYM

BCA LAWYERS CLUB (КЛУБ ЮРИСТІВ) – це сучасний діловий Клуб юристів України, де вас чекають регулярні зустрічі між представниками бізнесу та відомими юристами і адвокатами.

Тут ми обговорюємо тенденції та напрямки розвитку юридичної професії, створюємо нові бізнес-ідеї та ділимося практичними кейсами в конкретних практиках.