BCA LAWYERS CLUB №3: «ВІД СТАЖЕРА ДО ПАРТНЕРА: виховання талантів в юридичному бізнесі»
І який стажер не мріє одного дня стати партнером юридичної фірми?
Але якщо поглянути на кількість випускників юридичних ВНЗ, і кількість партнерів топових юридичних фірм стає очевидно, що верхньої сходинки кар’єрної драбини досягають лише одиниці.
Як розпізнати перспективного новачка? Як розкрити його найкращі якості і не налякати юридичною рутиною? На що звертають увагу керівники компаній при виборі чергового кандидата на підвищення? Про все це поговоримо на першій в цьому сезоні зустрічі клубу юристів!
Спікери нашої зустрічі:
- Віра Проценко - Кар’єрна консультантка, керівниця GOLOVABOUTIQUE
- Олексій Кравченко - Засновник Business Consulting Academy
- Ірина Химчак - Співзасновник маркетингової та комунікаційної агенції BeCentric
Дата: 17 жовтня
Час: З 10.00 до 13.00
Формат: Онлайн/офлайн
Адреса: Green Hall, вул.Б.Хмельницького, 16-22.
Зареєструватись можна за посиланням: https://bit.ly/3iWlhYM
BCA LAWYERS CLUB (КЛУБ ЮРИСТІВ) – це сучасний діловий Клуб юристів України, де вас чекають регулярні зустрічі між представниками бізнесу та відомими юристами і адвокатами.
Тут ми обговорюємо тенденції та напрямки розвитку юридичної професії, створюємо нові бізнес-ідеї та ділимося практичними кейсами в конкретних практиках.