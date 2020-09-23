CIMA: Українська команда у півфіналі Конкурсу перспективних лідерів CGMA 2020 (CGMA Emerging Leaders Competition 2020)

У вересні 2020 у 7 провідних економічних університетах України – акредитованих партнерах СІМА:

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана;

Житомирська політехніка;

Університет Державної фіскальної служби України;

Хмельницький національний університет;

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;

Харківський національний економічний університет імені С.Кузнеця;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

було проведено 1 раунд Конкурсу перспективних лідерів CGMA 2020 (CGMA Emerging Leaders Competition 2020).

7 чемпіонів внутрішніх змагань взяли участь у Вікторині разом з чемпіонами з Польщі, Болгарії, Румунії, Чехі, Словаччини, Грузії, Казахстаун, Азербайджану та Росії – разом 30 команд.

Учасників Вікторини привітав Якуб Бейнарович, регіональний директор CIMA в Європі: «Ми бажаємо, щоб ви відчули на собі відповідальність, коли доля глобальної компанії залежить від розчерку вашого підпису. Беручи участь у конкурсі, ви дізнаєтесь, що означає приймати рішення у бізнес-середовищі, коли йдеться про мільйонні суми: звикати до процесів, відповідати на запитання та знаходити життєздатні бізнес-стратегії — все, це на власні очі».

За результатами Вікторини було обрано 6 найсильніших команд, які перейшли до 2го раунду міжнародного конкурсу. Серед них – українська, представниця Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.

Другий тур відбудеться онлайн, на першому тижні жовтня 2020 р.

Заключний раунд – наприкінці жовтня/початку листопада 2020 р.

Заключний раунд відбудеться наживо у Варшаві (Польща) серед трьох найкращих команд перспективних лідерів. Одна з команд буде оголошена чемпіоном серед перспективних лідерів CGMA (CGMA Emerging Leaders Champion). Призи командам-переможцям будуть присуджуватися на різних етапах змагання. Вони включають, наприклад, стажування та пропозиції щодо роботи, сертифікати участі, доступ до онлайн-курсів та електронні гаджети загальною вартістю 5000 доларів США.