На Вінниччині освітні заклади отримали 25 нових шкільних автобусів.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Освітні заклади Вінниччини отримали 25 нових шкільних автобусів. У 2020 році на придбання шкільних автобусів для Вінницької області держава виділила 26 млн грн освітньої субвенції, що на 10 млн грн більше, ніж торік. Закупівлі проведені у співфінансуванні з місцевими бюджетами – 20,5 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, п’ятнадцять шкільних автобусів уже передано в громади Бершадського, Крижопільського, Оратівського, Піщанського районів, ОТГ Іллінці, ОТГ м. Немирів, ОТГ смт. Вороновиця, ОТГ смт. Дашів, ОТГ смт Оратів, ОТГ смт. Томашпіль, ОТГ с. Мурафа, ОТГ с. Іванів, ОТГ с. Лука-Мелешківська, ОТГ с. Краснопілка, ОТГ м. Гнівань.

17 вересня в область доставлено решту десять шкільних автобусів, які поїхали у Барський, Вінницький, Гайсинський, Мурованокуриловецький, Чечельницький, Шаргородський, ОТГ с. Якушинці, ОТГ с. Кунка, ОТГ смт. Глухівці, ОТГ м. Жмеринка.

«Вірю, що з новими «Атаманами» дорога в школу буде цікавішою і швидшою. До речі, ці автобуси з кондиціонерами», – зазначив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Керівник регіону зауважив, що сьогодні, під час проведення освітньої реформи, створення Нової української школи та процесів децентралізації в освіті, питання якісної шкільної освіти постає особливо гостро. Проте освітні послуги мають бути і якісними, і доступними для кожного. І те, що автопарк «Шкільних автобусів» Вінниччини поповнився 25 автобусами для забезпечення підвезення учнів, що проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів, є дуже важливою підтримкою держави для надання якісних освітніх послуг.