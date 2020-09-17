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четвер, 17 вересня 2020, 14:33
Рада ухвалила закон про розвідку
17.09.2020 14:01
Укрінформ
Рада ухвалила закон про розвідку
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Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
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