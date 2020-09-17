На Вінниччині з непрацюючих очисних споруд вивезли контейнери від рідкого хлору – голова ОДА

На Внниччині у с. Цекинівка Ямпільського району вивезли сім контейнерів від рідкого хлору з очисних споруд, які не функціонують вже 19 років.

Про це повідомляє департамент інфрмаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

На виїзному прийомі голови ОДА Сергія Борзова, що відбувся в м. Ямпіль 27 серпня, жителі села Цекинівка підняли питання щодо очисних споруд часів СРСР. Де-факто вони – на українській території, але де-юре – це власність водоканалізаційного господарства м. Сороки Республіки Молдова.

З 1965 року були виділені землі під забудову очисних споруд площею 5 гектарів, які знаходяться за межами с. Цекинівка, в експлуатацію їх ввели у 1980 році.

Регулярні прориви напірного каналізаційного коллектора, що проходив вулицями села, протягом 1993-2000 років створювали постійну соціальну напругу в громаді через забруднення неочищеними стоками. Забруднювались води річки Дністер, ґрунти, підземні та поверхові води, територія села, вода в криницях, що проходили вздовж колектора.

У 1994 та 2001 роках проведені двосторонні засідання українсько- молдовських робочих груп. Як підсумок, молдовською стороною було прийнято рішення про будівництво до 2003 року очисних споруд на своїй території на березі р. Дністер біля с. Єгорень Сорокського району. Відтак, з 2001 року Сорокські очисні споруди не функціонували. Молдовською стороною не було вирішено питання утилізації мулу, що накопичувався під час експлуатації очисних споруд з майданчиків стометрової прибережної захисної смуги українського берега. З 2004 року молдовською стороною не вирішувалось також і питання сплати коштів за оренду земельної ділянки. А в напівзруйнованому приміщенні, яке використовувалось як хлораторна, на бетонній основі зберігались 5 однотонних та 2 двотонних ємності (контейнери), які використовувались для рідкого хлору. Контейнери в задовільному стані, механічні пошкодження відсутні, контейнери легко пересуваються, що свідчить про відсутність хлору. Загрози для довкілля та населення немає.

Сьогодні очисні споруди – це захаращена територія зі зруйнованою інфраструктурою. Частково залишився паркан, трансформаторна підстанція, металеві конструкції відстійників, залишки обладнання та три напівзруйновані будівлі, дві – двоповерхові.

Після зустрічі голови ОДА Сергія Борзова із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном, що відбулася 3 вересня у м. Вінниця, вирішення питання Цекинівки пришвидшилось.

«Діалог відбувся – ми почули один одного. Результат маємо вже сьогодні – бочки, де колись зберігався хлор, із Цекинівки вивезли. Це відбулося у присутності Управління організації реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Працівники «Вінницяоблводоканалу» завантажили автокраном сім контейнерів на спецтранспорт підприємства і відправили на свій майданчик», – повідомив голова ОДА Сергій Борзов.