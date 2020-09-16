“Природа твоїх Карпат” у центрі Києва

Моршинська спільно з відомим фотографом Мариною Карпій відкрила фотовиставку в столичному торговому центрі Gulliver, присвячену місцю її зародження – автентичному Карпатському краю

На гостей чекав спільний проєкт бренда з фотографинею Мариною Карпій – серія світлин, створених під час нещодавнього карпатського @phototourkarpiy. Авторами фото стали учасники туру, Альона Гудкова, Валерія Гузема, Наталя Самойленко, Лєра Бородіна та багато інших талановитих людей. Всі роботи – погляд авторів на унікальний зв’язок людини з природою. В кожній – творче висловлювання на тему “Природа твоїх Карпат”.

“Карпати. Один з наймальовничіших куточків нашої країни. Вільний, самобутній, автентичний край, де щодня відбувається магія зародження Моршинської. Тут відчуваються дух свободи і безмежна сила природи. Тут – прекрасні люди та неймовірні краєвиди, які закохують з першого погляду та не забуваються вже ніколи. Тут – місце сили, куди за покликом серця йдеш, біжиш, їдеш, летиш в будь-який момент свого життя.

Нещодавно у нашої команди був саме такий момент – Моршинська стала частиною першого українського фототуру Марини Карпій, що пройшов у Карпатах. Учасники подорожі надихалися, спостерігали, наповнювалися енергією та обмінювалися емоціями. І, звісно, фотографували. Тож опісля туру в нас з’явився цілий фотопроєкт, присвячений красі природи та людини в ній. Певна річ, ми не могли не поділитись ним з вами.

Тож сьогодні, в самому центрі столиці, в Gulliver, ми створили справжній портал у Карпатський край. Тут кожне фото – можливість очима різних авторів побачити краєвиди та відчути неповторний вайб Карпат. Кожна світлина – особливе бачення, не обов'язково професіонального фотографа, але людини, що вміє бачити прекрасне навколо. Тут Карпати, в які закохуєшся з першого погляду й на все життя”, — розповідає про фотопроєкт директор з маркетингу ІDS Borjomi Ukraine Анатолій Гордєєв.

“Тільки-но ми плакали і сміялись від щастя під час туру, і от ми презентуємо фото з Карпат в моєму улюбленому Києві. Дуже круто, що ми змогли привезти цю особливу атмосферу додому та поділитися нею з усіма вами.

Це був перший фототур в моїй рідній Україні. І що я можу сказати? По-перше, я абсолютна щаслива, адже все було так, як я собі і уявити не могла. Наша команда, наші гори, світанки, краєвиди. Наші Карпати! Пазл склався. По-друге, зараз, коли я дивлюсь на ці світлини, я точно можу сказати, що ідеальний кадр може зробити людина будь-якої професії, головне – погляд і бажання.”, — розповідає фотографиня Марина Карпій.

Фотопроєкт можна відвідати в столичному Gulliver (Спортивна площа, 1 А. Атріум ТЦ Gulliver) з 9 по 22 вересня, аби відчути та на власні очі побачити “Природу твоїх Карпат”.