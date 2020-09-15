Verdictum PRO – спрогнозуйте рішення суду

Оновлену систему аналізу судових рішень презентує українська компанія ЛІГА:ЗАКОН. Verdictum PRO – це система пошуку та аналізу судових рішень з функціоналом передбачення вірогідності перемоги в суді.

Verdictum PRO - це власна розробка компанії ЛІГА:ЗАКОН, що не має аналогів ні в Україні, ні за кордоном.

Нова можливість для юристів (та усіх громадян, хто користується онлайн-сервісами роботи з юридичними документами) Verdictum PRO у порівнянні зі звичайним тарифом Verdictum – це саме передбачення перемоги у суді на основі аналізу позовної заяви за допомогою штучного інтелекту.

Зараз функціонал прогнозування перебуває у режимі beta-тестування та доступний на окремій закладці продукту «Прогноз».

Щоб скористатись функціоналом прогнозування необхідно мати під рукою позовну заяву, яку ви хочете проаналізувати. Завантажена позовна заява обробляється за допомогою штучного інтелекту. Прогнозування відбувається таким чином: штучний інтелект знаходить в базі судові рішення, які за контекстом та переліком НПА (нормативно-правових актів), виявлених в тексті позовної заяви або вказаних документів користувачем власноруч, максимально співпадають з текстов позовної заяви.

Важливо, що прізвища, назви компаній, вказані у позовні заяві не беруться до уваги та не зберігаються. Для зручності користувач може видалити їх перед аналізом позову. Після додавання позовної заяви користувач має можливість уточнити деякі параметри для більш точного аналізу тексту. А саме – додати чи скасувати НПА, які згадуються у позовній заяві.

Функціонал прогнозування на базі аналізу тексту позовної заяви створений для попередньої оцінки ризиків та економії часу адвоката при підготовці до судових засідань. А саме:

Можливість в один клік переглянути подібні судові рішення.

Можливість в один клік побачити рішення певного суду та певного судді по аналогічних справах.

Швидкий підбір додаткових аргументів у вигляді НПА, що згадуються у подібних судових рішеннях та рішень з правовою позицією.

Зміна аргументів та тексту позовної заяви для більшої вірогідності перемоги у суді.

Швидка оцінка безперспективних справ або навпаки, тих, що здаються безперспективними лише на перший погляд

За потреби користувач може обрати найменування суду та прізвище судді і здійснити аналіз тексту. Результатом після аналізу тексту позовної заяви є перелік судових рішень, які можуть бути прийняті в результаті подання такого типу позову. Знайдені рішення розподіляються за інстанціями: перша, апеляційна, касаційна. Результат рішення для першої інстанції - задоволено, частково задоволено, відмовлено. Для апеляцій і касацій – маємо розподіл – рішення скасовано, рішення скасовано частково, рішення залишено без змін. На цьому етапі користувач має можливість відібрати та ознайомитись саме з тим переліком рішень, який буде найбільш корисним у його роботі.

Сервіс Verdictum PRO не гарантує результат прийняття такого ж рішення, як видає система, проте надає вірогідність прийняття схожого рішення за допомогою математичних моделей машинного зчитування інформації.

Сьогодні Verdictum PRO аналізує понад 80 млн документів.

Verdictum PRO – знати, щоб вигравати!