Ткаченко: Діалог не подобається крайнім силам політпроцесу - про інцидент перед брифінгом

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що ідеї примирення, пропагування різноманітності в українській культурі та діалогу не подобаються крайнім сторонам політичного процесу.

Про це він заявив, розповідаючи про інцидент перед початком пресконференції з нагоди 100 днів роботи на посаді міністра культури, коли невідомий жбурнув у нього яйце та втік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я продовжую відчувати на собі "любов", при чому без приводу, багатьох людей, і, в принципі, я знаю, чому. Тому що наші ідеї примирення, пропагування різноманітності в українській культурі, діалогу навряд чи подобаються крайнім сторонам політичного процесу. Тому що ми - про єдність, а, навпаки, багато людей звикли "гойдалками", які існують у політиці, користуватися для розхитування ситуації і набору ваги для своїх політичних балів. Так само, як і забудовники. Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля, які повернуть, наприклад, державі Укркінохроніку, теж викликають своєрідні хвилі "любові" до мене з різних боків. Коли я заходив сюди, мені дали в вухо яйцем. Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні", - сказав він.

При цьому Ткаченко зазначив, що попри все вважає роботу на посаді глави МКІП цікавою.

У мережі з'явилося відео цього інциденту: невідомий підходить до Ткаченка та цілиться в урядовця, кидає яйце і йде.

Як повідомляв Укрінформ, Ткаченко під час пресконференції з нагоди 100 днів на посаді очільника МКІП 14 вересня заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт щодо протидії хаотичній забудові в Україні, наразі його обговорюють з народними депутатами. Верховна Рада 4 червня ухвалила постанову про призначення Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.