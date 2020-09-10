Тарифи «Вінницяоблтеплоенерго» на тепло й гарячу воду повинні зменшити – голова ОДА

Тарифи на тепло та гарячу воду, яку постачає КП «Вінницяоблтеплоенерго», повинні зменшити.

Таку позицію голови Вінницької ОДА Сергія Борзова оприлюднено на сайті облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Вважаю, що тарифи на тепло та гарячу воду, яку постачає КП «Вінницяоблтеплоенерго», повинні зменшити», - сказав Борзов.

У повідомленні йдеться, що держава знизила ціну на газ. Відповідно, комунальні теплопостачальні підприємства зобов’язані провести перерахунок тарифів на послуги для споживачів. У розрахунок складової тарифу, теплопостачальна компанія закладає не лише вартість газу, а й адміністративні та загально-виробничі витрати (втрати в мережах при транспортуванні тепла, зарплати, премії, надбавки працівникам та інше). Ці показники повинні бути економічно обґрунтовані, але не завищені.

За словами Сергія Борзова, обласною адміністрацію було надано відповідні рекомендації КП «Вінницяоблтеплоенерго» та у жвавій дискусії обговорено на засіданні бюджетної комісії обласної Ради.

9 вересня, в результаті наради представників обласної державної адміністрації та керівництва КП «Вінницяоблтеплоенерго», дійшли згоди знизити середню вартість 1 Гкал на 76 гривень. Це дозволить споживачам зекономити 5,8 млн. гривень. Це гроші вінничан, лікарень та закладів соціальної сфери, яким підприємство надає послуги.

Запропоновані тарифи для населення:

1822,45 грн за 1 Гкал (без ЦТП та ІТП);

1861,06 грн за 1 Гкал (з ЦТП);

1914,43 грн за 1 Гкал (з ІТП).

Для бюджетних споживачів:

1877,97 грн за 1 Гкал (без ЦТП);

1916,58 грн за 1 Гкал (з ЦТП).

«Вінницька обласна адміністрація зробила все, щоб в опалювальному сезоні 2020 - 2021 суми в платіжках за тепло і гарячу воду були зменшені. Тепер рішення за депутатами обласної Ради!», - зауважив Сергій Борзов