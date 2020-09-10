Тихановська отримала спеціальну нагороду Економічного форуму у Криниці

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у середу отримала спеціальну нагороду Економічного форуму у польському Карпачі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, нагороду їй вручив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

"Прошу прийняти цю нагороду як вираз великої симпатії, справжньої дружби, але насамперед, величезної поваги нас, поляків, до білоруського народу",- заявив Рау.

Отримуючи нагороду Тихановська підкреслила, що для неї це - велика честь.

"Для мене честь отримати цю нагороду, як великою честю для мене є голос кожного жителя Білорусі, який подолав свій страх і вирішив боротися за свої права, вільну і безпечну Білорусь",- заявила Тихановська.

Вона підкреслила, що це не її нагорода, а нагорода для всіх жителів Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. За оцінками опозиціонерів, вибори повністю фальсифіковано, а перемогу на них отримала Тихановська. Під тиском і в результаті погроз вона змушена виїхати до Литви. Звідти вона координує дії створеної опозицією Координаційної ради.

Колишній прем'єр-міністр Польщі, експрезидент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск запропонував номінувати Світлану Тихановську та її чоловіка - відомого опозиційного блогера Сергія Тихановського - на Нобелівську премію миру.