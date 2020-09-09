На Вінниччині реконструюють СК «Здоров’я» - єдиний, пристосований для спортсменів з інвалідністю

Спорткомплекс «Здоров’я» буде єдиним у Вінницькій області, який задовольнить потреби спортсменів з інвалідністю, дасть можливість проведення спортивних, реабілітаційних та відновлювальних процедур.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Спорткомплекс «Здоров’я» буде одним з небагатьох в Україні та єдиним у Вінницькій області, який задовольнить потреби спортсменів з інвалідністю. Тут також буде надано можливість проведення спортивних, реабілітаційних та відновлювальних процедур», - цитує відомство голову Вінницької ОДА Сергійя Борзова, який проінспектував виконання робіт з реконструкції закладу.

За його словами, СК «Здоров’я» після реконструкції стане центром сучасного спортивного комплексу для фізичного виховання молоді Вінниччини. Тут також буде надано можливості для підготовки молодих спортсменів, проведення змагань та турнірів, а також створення необхідних умов для забезпечення навчально-тренувального процесу для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, проведення навчальних занять з фізичного виховання для маломобільних груп населення, яких обслуговує регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

«Кілька місяців тому запросили разом із будівельниками проінспектувати доступність спорткомплексу голову громадської організації «Гармонія» Людмилу Нецкіну. У частині доступності було чимало зауважень: завузька ширина дверних прорізів, наявність порогів, вхід у приміщення був незручний для маломобільних групп населення. Саме Людмила Нецкіна спільно з підрядниками відпрацювала усі зауваження, які на сьогодні враховані. Тож ми разом із Людмилою переконалися в тому, що будівля абсолютно доступна для людей з інвалідністю», - розповів Борзов. Відповідно до проєкту, на першому поверсі буде розташований боксерський ринг, а також адміністрація «Інваспорту».

На другому поверсі: велика зала із трибунами для ігрових видів спорту – волейбол, баскетбол, футзал, теніс та бадмінтон. Також передбачено дві окремі зали – тренажерна та для тренування з боротьби. До речі, там зможуть проводити змагання з регбі на візках. Між іншим, такі змагання проводять у Вінницькій області кілька років.

Окрім того, тут готуватимуться до паралімпіади вінницькі спортсмени, які вибороли три ліцензії – з пауерліфтингу та тхеквондо.

Спорткомплекс «Здоров’я» входить до переліку об’єктів, що увійшли до національної програми Президента України «Велике будівництво», а хід реконструкції реалізується у співфінансуванні ДФРР та коштів місцевого бюджету. Протягом 2018-2020 рр. виділено понад 36 млн грн. з державного бюджету та 3,7 млн грн - з обласного бюджету. У жовтні підрядники мають завершити обсяг робіт з реконструкції об’єкта.