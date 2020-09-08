Parimatch і Fnatic оголосили про глобальне партнерство у кіберспорті

Parimatch, один з провідних брендів у світовій індустрії беттінга, оголосив про старт дворічного партнерства з Fnatic - однієї з найуспішніших кіберспортивних команд останнього десятиліття.

В рамках угоди Parimatch стане офіційним беттінг-партнером Fnatic по CS: GO і поповнить ряди найвідоміших світових брендів, які раніше співпрацювали з командою. В рамках контракту брендинг Parimatch з'явиться на заходах, в яких візьмуть участь гравці складу Fnatic по CS: GO, а логотип бренду Parimatch буде нанесено на офіційну ігрову форму команди. Крім того, бренди випустять спільні колекції екіпіровки для фанатів Fnatic, які стануть доступні по всьому світу.

Заснована в 2004 році, Fnatic є однією з найбільш впізнаваних команд в світі кіберспорту і відома своїми видатними спортивними досягненнями. Складами команди виграно понад 200 чемпіонатів у 30 різних дисциплінах. Клуб широко представлений в CS: GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile і інших видах.

З моменту створення Fnatic стала однією з найпопулярніших команд в індустрії кіберспорту. Це величезний медійний актив, який об'єднує гравців з різних дисциплін, надаючи можливість брендам-партнерам вибудовувати комунікацію з величезною аудиторією фанатів. Parimatch і Fnatic об'єднають зусилля в частині створення унікального контенту для соціальних мереж і YouTube і охоплять аудиторію в більш ніж 15 мільйонів шанувальників кіберспорту по всьому світу.Крім того, 100 фірмових футболок команди можна виграти, таку можливість найактивнішим вболівальникам Fnatic вже надав Parimatch.

Партнерство з Fnatic - черговий великий крок на шляху до лідерства в світовій індустрії кіберспортивного беттінга. Бренд також підтримує найпопулярніші команди Virtus.Pro і Team Spirit і проводить власну лігу по Dota 2, яка вже стала одним з головних турнірів в даній дисципліні на території СНД.

Степан Шульга, head of esports Parimatch: «Партнерство з Fnatic - важливий крок у розвитку відносин з глобальною кіберспортивною спільнотою. Цей рік запам'ятається всім подіями, пов'язаними з пандемією, але для Parimatch це був час можливостей. Поряд з найважливішими контрактами в традиційному спорті ми підписали договір з Fnatic, легендами світового кіберспорту. Наша стратегія не змінюється, ми віримо в те, що кіберспорт і спорт - це дві системоутворюючі складові індустрії розваг, зі схожими аудиторіями, інтересами, емоціями. Це не перший приклад співпраці з кіберспортивною організацією, але вперше ми маємо можливість називати себе партнерами абсолютно глобального бренду, з більш ніж 15-ти річною історією. Попереду багато цікавого - #alwaysfnatic, #alwaysparimatch».

Сем Меттьюз, засновник і головний виконавчий директор Fnatic: «Ми вважаємо, що беттінг при розумному підході допомагає гостріше і більш емоційно сприймати спорт. Ми пишаємося співпрацею з Parimatch, технологічно просунутим, інноваційним і глобальним брендом і з нетерпінням чекаємо старту спільної роботи. Впевнені, наша співпраця допоможе вивести популярність кіберспорту на новий рівень».

Про бренд Parimatch

Parimatch - всесвітньо відомий бренд зі спортивного беттінга. Одна з найпопулярніших інноваційних онлайн-платформ для ставок в Європі і СНД. Компанія Parimatch була заснована в Києві в 1994 році. На сьогодні бренд Parimatch - це меценат спорту №1 в Україні. Також компанія активно займається розвитком кіберспорту і є провідним кібербукмекером.

Про Fnatic

Британська організація Fnatic вважається однією з найуспішніших команд в світі кіберспорту і відома своїми видатними досягненнями. Заснована в 2004 році, Fnatic продовжує бути лідером у багатьох професіональних дисциплінах і на сьогоднішній день. Клуб представлений в більш ніж п'яти різних підрозділах, включаючи склади по CS: GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile і інші дисципліни. За свою історію команда заробила на призових понад 15 мільйонів доларів, ставши 4-ю в світі за цим показником.