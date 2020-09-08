Вінниччина отримає від МОЗу 27 апаратів ШВЛ

Міністерством охорони здоров’я для Вінницької області виділено 27 апаратів штучної вентиляції легень VSmart VFS-510. Вісімнадцять із них опорні заклади з лікування COVID-19 вже отримали.

Про це повідомляє департамент інформаційної діляьності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

27 апаратів штучної вентиляції легень VSmart VFS-510 розподілено Міністерством охорони здоров’я на Вінницьку область. Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов. За його словами, 18 з них – уже отримали опорні лікарні з лікування COVID-19 І та ІІ хвилі. Це апарати для пацієнтів, що потребують середньотривалої, але потужної вентиляції легень залежно від рівня сатурації.

«Сьогодні поїхав у Вінницьку «районку» - там теж мають отримати новий ШВЛ. Це ковідна лікарня, яка з самого початку пандемії приймає інфікованих. Просто неба поговорили з лікарями про коронавірус. Як кажуть самі медики, «ми на цей процес не впливаємо – коронавірус йде природнім шляхом. Серед інфікованих з’явились студенти медуніверситету, аграрного університету. А значит, далі – викладачі, родичі студентів. На вихідних COVID-19 «розвезуть» громадським транспортом, а далі - мамам і татам», — цитує відомство Борзова.

Голова ОДА, звертаючись до вінничан, наголосив, що Вінницький район з п’ятниці у «помаранчевій зоні».

«Я не нагнітаю ситуацію, а хочу, щоб мене почули. На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Постійно збільшується кількість ліжок для лікування хворих на ковід - сьогодні це 1087. Коли ще у червні було 386. Перелік опорних лікарень по ковіду доповнили ще 8 районних лікарень, тепер вже 17 лікарень в області приймають ковідних пацієнтів. І ще готуються кілька лікарень. Але кількість хворих росте. 90 летальних випадків по області з початку карантину», - зазначив Сергій Борзов.

Сергій Борзов подякував за роботу усім медикам, які знаходяться на першій лінії ризику.

Наразі у медичних закладах області налічується 407 апаратів ШВЛ, з яких високого класу – 39, середнього – 200.