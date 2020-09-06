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неділя, 06 вересня 2020, 13:24
Помер львівський кардинал Яворський
06.09.2020 12:03
Укрінформ
Помер львівський кардинал Яворський
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
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