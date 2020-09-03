Річний звіт НКЦПФР: ICU - найбільший торговець ОВДП за підсумками 2019 року

Відповідно до опублікованого річного звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками 2019 року компанія ICU стала найбільшим торговцем ОВДП на біржовому ринку. За даними комісії, обсяг біржових угод з ОВДП, проведених компанією, склав 98 млрд грн або 16,07% від загального обсягу біржових контрактів.

Таким чином, згідно з офіційними даними, ICU зберігає безперервне лідерство на цьому ринку вже протягом 10 років.

«Ми стояли біля витоків цивілізованого ринку ОВДП в Україні й росли разом з ним, активно беручи участь у розвитку інфраструктури ринку і фінансової грамотності потенційних інвесторів. Тому особливо приємно, що плоди наших зусиль щорічно видно по найбільш точних показниках - цифрах звітів», - коментує Костянтин Стеценко, співзасновник ICU.

За даними НКЦБФР, операції з ОВДП превалювали на ринку цінних паперів протягом останніх трьох років, якщо порівнювати з обсягами контрактів за іншими фінансовими інструментами. Загальний обсяг торгів ОВДП у 2019 році виріс на 55,04% в порівнянні з попереднім роком, склавши 630,07 млрд грн. З них майже половина - це торги на біржовому ринку.

«Важливу роль в зростанні ринку ОВДП торік зіграла активність фізичних осіб. Все більше людей стали розуміти, що це за інструмент, і диверсифікувати свої вклади. В цьому і заслуга активної комунікаційної політики безпосереднього емітента - Міністерства фінансів України. Також, безумовно, на користь ОВДП відіграє відсутність податків, які люди платять при розміщенні коштів на депозиті, - найближчому порівнянному з облігаціями інструменті. Так, з доходу на ОВДП не потрібно платити військовий збір і ПДФО, що дуже привабливо позначається на кінцевому прибутку», - коментує Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів ICU.

Ознайомитися з повним змістом річного звіту НКЦПФР можна за посиланням.

Нагадаємо, згідно з аналітикою міжнародного видання Global Banking & Finance, яке з 2011 року досліджує діяльність фінансових компаній в більш ніж 150 країнах, ICU визнана кращим брокером в Україні у 2019-20 рр. Видання відзначило лідерство компанії за обсягом торгів і кількістю біржових угод за державними облігаціями.

Компанія ICU заснована у 2006 році вихідцями з ING Bank і з того часу перетворилася на одну з найбільших фінансових груп в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн. Основними напрямками діяльності ICU є брокерський бізнес, інвестиційно-банківські послуги, управління активами. У 2018 році група розширила свій бізнес, вийшовши на ринок венчурних інвестицій і ставши на сьогодні одним з ключових інвесторів в українські технологічні стартапи. Засновники ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU