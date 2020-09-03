Легалізація грального бізнесу користується найменшою підтримкою респондентів
Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький на пресконференції на тему «Національна програма «Велике будівництво»: результати соціологічного опитування», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Найменшою підтримкою користується легалізація грального бізнесу: 67% не підтримують її, а 12% підтримують, і запровадження вільного ринку землі: 52% не підтримують , а 14% підтримують», - сказав Грушецький.
Також, за його словами, істотну критику викликає укрупнення районів - 37% не підтримують цю ініціативу, а 21,5% підтримують.
«Можна говорити, що серед 9 програм та ініціатив найбільшою підтримкою користуються припинення вогню на сході України: 81% підтримують цю ініціативу, 6% - не підтримують, і «Велике будівництво», у випадку якого 67% підтримують цю ініціативу, 3% - не підтримують», - розповів Грушецький.
Він додав, що серед позитивних ініціатив, на думку респондентів, є також кредити для бізнесу, що підтримують 38% населення і 10% не підтримують.
«У випадку інших програм значна частина населення не визначилася і оцінки не такі полярні, і баланс оцінок скоріше направляється до нуля», - додав Грушецький.
Згідно з оприлюдненими результатами опитування, ідеться про ініціативи «Держава у смартфоні», зниження облікової ставки НБУ та ухвалення нового трудового законодавства.
Всеукраїнське дослідження громадської думки проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 6 - 19 серпня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.