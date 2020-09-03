Легалізація грального бізнесу користується найменшою підтримкою респондентів

З-поміж державних програм та ініціатив чинної влади найменшою підтримкою населення користуються легалізація грального бізнесу та запровадження вільного ринку землі.

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький на пресконференції на тему «Національна програма «Велике будівництво»: результати соціологічного опитування», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найменшою підтримкою користується легалізація грального бізнесу: 67% не підтримують її, а 12% підтримують, і запровадження вільного ринку землі: 52% не підтримують , а 14% підтримують», - сказав Грушецький.

Також, за його словами, істотну критику викликає укрупнення районів - 37% не підтримують цю ініціативу, а 21,5% підтримують.

«Можна говорити, що серед 9 програм та ініціатив найбільшою підтримкою користуються припинення вогню на сході України: 81% підтримують цю ініціативу, 6% - не підтримують, і «Велике будівництво», у випадку якого 67% підтримують цю ініціативу, 3% - не підтримують», - розповів Грушецький.

Він додав, що серед позитивних ініціатив, на думку респондентів, є також кредити для бізнесу, що підтримують 38% населення і 10% не підтримують.

«У випадку інших програм значна частина населення не визначилася і оцінки не такі полярні, і баланс оцінок скоріше направляється до нуля», - додав Грушецький.

Згідно з оприлюдненими результатами опитування, ідеться про ініціативи «Держава у смартфоні», зниження облікової ставки НБУ та ухвалення нового трудового законодавства.

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Всеукраїнське дослідження громадської думки проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 6 - 19 серпня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2049 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.