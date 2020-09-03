Вінницька ОДА спілкуватиметься з мешканцями області за допомогою Telegram-бота

Вінницька ОДА з ініціативи голови облдержадміністрації Сергія Борзова запустила Telegram-бот для оперативної відповіді на питання до влади.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«Сподіваюсь, що це не лише зробить інформацію більш доступною для людей, а й значно спростить систему звернень громадян», - цитує відомтсво голову ОДА Сергія Борзова.

Згідно з повідомленням, відтепер на гарячу лінію Вінницької облдержадміністрації можна звернутися онлайн у Telegram. «Чат-бот Вінницької облдержадміністрації» допоможе вінничанам швидше отримувати відповіді на питання до обласної влади.

Програма має функції підказок, пошуку, переадресовує користувача на відповідні структурні підрозділи. Його можна легко знайти за посиланням https://t.me/vin_oda_bot чи в додатку Telegram за ім'ям «Чат-бот Вінницької облдержадміністрації» або @vin_oda_bot.