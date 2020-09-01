5 поширених поломок сучасних телевізорів

Якщо для того, щоб визначити, що телевізор несправний, досить візуального огляду, то повноцінна діагностика може бути проведена тільки після його відкриття та огляду пристрою зсередини із застосуванням спеціального інструментарію.

Це можуть зробити тільки висококласні фахівці, такі як майстри з СЦ TotalService, які працюють на українському ринку послуг більше 15 років.

З якими поломками найбільш часто стикаються співробітники TotalService?

Під час діагностики телевізора найчастіше проблеми спостерігаються:

· у блоків електричного управління і живлення;

· підсилювача середніх і низьких частот;

· блоків кадрової і рядкової розгортки;

· селекторів синхроімпульсів або модуля кольору;

· дисплея.

В результаті користувач зустрічається з такими несправностями:

1. На екрані нема зображення.

Якщо звук не порушений, найімовірніше винуватцями є інвертор, дисплей, лампи або блок живлення. Потрібно впевнитися в справності блоку живлення, в цілісності з'єднувального кабелю, переконатися, що не поламаний модуль або лампи підсвічування. У такому випадку ремонт телевізора потрібно робити в спеціалізованому сервісному центрі.

2. На дисплеї відсутній будь-який з основних кольорів.

Це може бути наслідком несправності модуля кольоровості, видеоусилителя, мікросхеми або елементів на платі модуля.

3. Смуги на матриці.

Їх поява свідчить про серйозну проблему. Несправність контакту шлейфа можна вважати найпростішої з можливих. Не варто скидати з рахунків і поломку блоку кадрової або рядкової розгортки або несправність матриці. Точну діагностику може провести лише досвідчений фахівець.

4. Поміхи на дисплеї.

Їх причиною бувають як внутрішні, так і зовнішні чинники: проблеми з антенним кабелем, з сполуками, з включеними в момент роботи TV електроприладами або з профілактикою, що проводиться постачальником послуг. Внутрішні несправності зможе встановити тільки майстер.

5. Апарат не включається.

У разі справності проводу, вилки і розетки причиною проблеми можуть бути неполадки з блоком живлення інвертора або блоками кадрової і рядкової розгортки. Тільки після діагностики, проведеної грамотним майстром, встановлюється причина і усувається проблема.