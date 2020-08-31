БДО в Україні - акредитований роботодавець СІМА

Компанія BDO в Україні пройшла акредитацію міжнародної організації Привілейованого Інституту Управлінських Бухгалтерів (СІМА) та отримала статус CIMA Training Quality Partner, що надається в рамках програми акредитації роботодавця та означає дотримання організацією рекомендованих стандартів якості по навчанню за програмами CIMA.

Статус CIMA Training Quality Partner це:

Впроваджена політика сприяння за програмами СІМА з отриманням найкращих результатів на іспитах;

Доступ до навчальних ресурсів для студентів;

Обмін передовими навчальними технологіями.

Даний статус підтверджує відповідність політик навчання BDO та розвитку персоналу високим стандартам, яким повинні відповідати роботодавці, що зацікавлені в розвитку та утриманні фахівців високого рівня — фахівців, які навчаються за програмами CIMA. Працюючи в BDO, такі співробітники надають послуги клієнтам компанії — отже, отриманий статус CIMA Training Quality Partner — це ще і знак високої якості послуг, які надаються клієнтам.

Алла Савченко, Президент BDO в Україні: «Гасло нашої компанії — «BDO — Advisers of the future». І акредитація роботодавця СІМА є підтвердженням цього. Ми завжди намагаємося надавати аудиторсько-консалтингові послуги найвищої якості, що відповідають міжнародним стандартам. Тому головний актив нашої компанії – це люди. Ми завжди підтримуємо своїх колег та постійно надаємо їм можливості для розвитку і підтримки їх, як спеціалістів високого рівня та професіоналів своєї справи».

Відтепер компанія BDO в Україні може забезпечити ще більше програм структурованої підтримки своїх працівників-студентів CIMA, ще більше додаткових ресурсів для професійного розвитку та можливостей безперервного навчання. Залучення та утримання кращих співробітників, визнання їхньої високої ефективності та таланту, орієнтованого на бізнес, — це лише декілька переваг, які надає отриманий статус акредитованого роботодавця CIMA Training Quality Partner.

Анна Чепурна, HR Partner BDO в Україні: «Отримана акредитація є визнанням того, що наша компанія зацікавлена як у забезпеченні стійкої ефективності нашого бізнесу, так і у сталому успіху наших клієнтів та наших працівників. Навчання за програмами CIMA — це не лише про фінанси та бухгалтерський облік. Це, перш за все, про фінанси та бухгалтерський облік з метою прийняття правильних управлінських рішень. Такі фахівці здатні впоратися як з викликами сьогодення, так і з тими можливостями, що готує для нас майбутнє».

Наталія Вовчук, голова представництва СІМА в Україні зазначила: «Фахівці все більше розглядають можливості комплексного навчання та професійного розвитку як важливий фактор у процесі вибору роботодавця. Програма СІМА «Акредитований роботодавець» дає компанії BDO в Україні глобальне визнання якості навчання та розвитку фінансового персоналу, і підтверджує їх відповідність провідним світовим практикам».