Вінницький міський голова прозвітував про виконання стратегії розвитку міста

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов у п’ятницю на сесії міської ради підбив підсумки виконання Стратегії «Вінниця 2020» за 5 років.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«За останні п’ять років у місті відкрито три нові заводи, загалом в секторі економіки створено 9000 нових робочих місць. Вінниця почала власними силами виготовляти електротранспорт – зібрано 10 трамваїв та 6 тролейбусів. В місті відкрилось шість нових дитсадків та 24 спортивних осередків та ігрових майданчиків біля шкіл, завершено будівництво школи в мікрорайоні Поділля. Це лише незначна частина результатів реалізації заходів Стратегії розвитку Вінниці до 2020 року, про які прозвітував міський голова Сергій Моргунов під час чергової сесії міської ради 28 серпня», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Стратегію розвитку «Вінниця-2020» було ухвалено у 2013 році. І в цьому році спливає термін дії цього документу, який спрямовувався на розвиток Вінниці як динамічного та креативного міста для життя і роботи, перетворення його у сучасне європейське місто. Міський голова детально розповів про реалізацію п’яти основних пріоритетів Стратегії «Вінниця 2020». Зокрема, про формування сильної місцевої громади, економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості, а також про сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг, якість життя і збалансований просторовий розвиток міста.

Зосередившись на питанні формування сильної місцево громади Сергій Моргунов, зокрема, виділив найпромовистіші досягнення. Так, з 2016 року у Вінниці впровадили конкурс «Бюджет громадських ініціатив», який користується великою популярністю серед містян. Адже він дає можливість активним мешканцям пропонувати громаді цікаві проекти і втілювати їх у життя. За цей час було реалізовано уже 49 ініціатив вінничан із загальним фінансуванням з бюджету громади у майже 24 млн грн.

Також було створено спільний майданчик для громадських організацій – на Пушкіна,11 відкрився соціохаб «Місто змістів», а самі ГО за фінансової підтримки з міського бюджету реалізували 54 проєкти на суму майже 3,5 млн грн.

Упродовж 5 років учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих виділено 694 земельні ділянки, і цей процес триває – на завершальній стадії виділення ще 330 наділів.

З початку 2018 року запрацював муніципальний Ситуаційний центр, до якого нині під’єднано уже 819 камер відеонагляду. Віднедавна почали застосовувати технології штучного інтелекту. Загалом зафіксовано понад 33 000 правопорушень.

Вінницькі Прозорі офіси з 2015 року прийняли 4 мільйони відвідувачів та надали більше мільйона послуг вінничанам.

Про здобутки, досягнуті командою міської влади та громадою Вінниці, детально читайте за посиланням.

Щоб проаналізувати, наскільки успішно реалізовано Стратегію, було проведено відповідне оцінювання незалежними експертами за підтримки Проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС).

«Стратегія – це той документ, який готувався попередньою командою Володимира Гройсмана, а нова команда, яка прийшла, і мер продовжили цю роботу. Така послідовність реалізації Стратегії також свідчить про певний рівень зрілості адміністрування управління в місті, що є позитивом. Ключовий висновок, що по всіх п’яти стратегічних напрямках відбулася позитивна тенденція в частині динаміки та розвитку. Хочу зазначити, що тенденції по більшості показниках відбувалася до збільшення. 80% опитаних нами вінничан зазначили, що вони задоволені процесами, які відбуваються у місті, і відзначили діяльність влади як ефективну. Тому основний висновок такий: в цілому можна говорити про позитивну оцінку впровадження Стратегії «Вінниця – 2020», – зазначила залучена експертка проєкту ПРОМІС з питань аудиту Руслана Рудніцька під час скайп-включення на сесії міськради.

Аналіз підтверджується результатами дослідження, яке провела Соціологічна група «Рейтинг» від імені Міжнародного Республіканського Інституту, – за яким 80% вінничан задоволені станом справ у місті. Крім того, Вінниця є незмінним лідером рейтингу найкомфортніших міст для життя в Україні за результатами Всеукраїнського муніципального опитування.

Також у документі зазначено, що в місті вдалося активізувати громаду, збільшити кількість залучених міжнародних проектів, вдвічі наростити кількість наданих адміністративних послуг. В економічній сфері особлива увага зосереджувалася на розвитку бізнес-інфраструктури. Особлива увага в місті приділяється роботі міського транспорту, впровадженню енергоощадних технологій, соціальній сфері, зокрема створенню умов для людей з інвалідністю.

За результатами аналізу експерти надали позитивну оцінку результатам впровадження Стратегії розвитку «Вінниця-2020».