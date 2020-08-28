Вінницький міський голова прозвітував про виконання стратегії розвитку міста
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов у п’ятницю на сесії міської ради підбив підсумки виконання Стратегії «Вінниця 2020» за 5 років.
Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.
Згідно з повідомленням, Стратегію розвитку «Вінниця-2020» було ухвалено у 2013 році. І в цьому році спливає термін дії цього документу, який спрямовувався на розвиток Вінниці як динамічного та креативного міста для життя і роботи, перетворення його у сучасне європейське місто. Міський голова детально розповів про реалізацію п’яти основних пріоритетів Стратегії «Вінниця 2020». Зокрема, про формування сильної місцевої громади, економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості, а також про сталий екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг, якість життя і збалансований просторовий розвиток міста.
Також було створено спільний майданчик для громадських організацій – на Пушкіна,11 відкрився соціохаб «Місто змістів», а самі ГО за фінансової підтримки з міського бюджету реалізували 54 проєкти на суму майже 3,5 млн грн.
З початку 2018 року запрацював муніципальний Ситуаційний центр, до якого нині під’єднано уже 819 камер відеонагляду. Віднедавна почали застосовувати технології штучного інтелекту. Загалом зафіксовано понад 33 000 правопорушень.
Вінницькі Прозорі офіси з 2015 року прийняли 4 мільйони відвідувачів та надали більше мільйона послуг вінничанам.
Про здобутки, досягнуті командою міської влади та громадою Вінниці, детально читайте за посиланням.
«Стратегія – це той документ, який готувався попередньою командою Володимира Гройсмана, а нова команда, яка прийшла, і мер продовжили цю роботу. Така послідовність реалізації Стратегії також свідчить про певний рівень зрілості адміністрування управління в місті, що є позитивом. Ключовий висновок, що по всіх п’яти стратегічних напрямках відбулася позитивна тенденція в частині динаміки та розвитку. Хочу зазначити, що тенденції по більшості показниках відбувалася до збільшення. 80% опитаних нами вінничан зазначили, що вони задоволені процесами, які відбуваються у місті, і відзначили діяльність влади як ефективну. Тому основний висновок такий: в цілому можна говорити про позитивну оцінку впровадження Стратегії «Вінниця – 2020», – зазначила залучена експертка проєкту ПРОМІС з питань аудиту Руслана Рудніцька під час скайп-включення на сесії міськради.
Аналіз підтверджується результатами дослідження, яке провела Соціологічна група «Рейтинг» від імені Міжнародного Республіканського Інституту, – за яким 80% вінничан задоволені станом справ у місті. Крім того, Вінниця є незмінним лідером рейтингу найкомфортніших міст для життя в Україні за результатами Всеукраїнського муніципального опитування.
Також у документі зазначено, що в місті вдалося активізувати громаду, збільшити кількість залучених міжнародних проектів, вдвічі наростити кількість наданих адміністративних послуг. В економічній сфері особлива увага зосереджувалася на розвитку бізнес-інфраструктури. Особлива увага в місті приділяється роботі міського транспорту, впровадженню енергоощадних технологій, соціальній сфері, зокрема створенню умов для людей з інвалідністю.
За результатами аналізу експерти надали позитивну оцінку результатам впровадження Стратегії розвитку «Вінниця-2020».