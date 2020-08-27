На Вінниччині школа в глибинці отримала мультифункціональний спортивний майданчик

Мешканці Великої Кісниці, що у Ямпільському районі на Вінниччині, відтепер мають сучасний мультифункціональний спортивний майданчик .

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«У найвіддаленіших куточках нашої області створюються і функціонують сучасні спортивні споруди. Завдяки спільнім зусиллям держави і місцевої влади мешканці Великої Кісниці мають сучасний мультифункціональний спортивний майданчик, де можна займатися різними видами спорту, виховувати професійних спортсменів та залучати жителів громади різного віку до активного і здорового способу життя», цитує відомство виступ голови ОДА Сергія Борзова на відкритті спортмайданчика.

Новий мультифункціональний спортивний майданчик відкрили сьогодні у «Закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Велика Кісниця». Збудувати його вдалось завдяки державній програмі «Будівництво мультифункціональних майданчиків для ігрових видів спорту», яка передбачає співфінансування з державного та місцевого бюджету 50/50. Сума використаних коштів на будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ОНЗ ЗЗСО с. В.Кісниця – 1461,00 тис. грн. З них державних - 734,5 тис. грн, з місцевого бюджету - 727,5 тис. грн.

Очільник області звернувся до керівництва школи з проханням, аби вхід на спортмайданчик був завжди відкритий і доступний кожному.

Сергій Борзов також переконався у готовності освітнього закладу до нового навчального року в умовах карантину, зокрема, у дотриманні усіх необхідних норм для проведення навчального процесу з урахуванням карантинних обмежень.

Наразі у закладі навчається 367 учнів, 53 з яких підвозять шкільним автобусом.