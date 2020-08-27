На Вінниччині школа в глибинці отримала мультифункціональний спортивний майданчик

На Вінниччині школа в глибинці отримала мультифункціональний спортивний майданчик

Укрінформ

Мешканці Великої Кісниці, що у Ямпільському районі на Вінниччині,  відтепер мають сучасний мультифункціональний спортивний майданчик .

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«У найвіддаленіших куточках нашої області  створюються і функціонують сучасні спортивні споруди. Завдяки спільнім зусиллям держави і місцевої влади мешканці Великої Кісниці мають сучасний мультифункціональний спортивний  майданчик, де можна займатися різними видами спорту, виховувати професійних спортсменів та залучати жителів громади різного віку до активного і здорового способу життя», цитує відомство виступ голови ОДА Сергія Борзова на відкритті спортмайданчика.

Новий мультифункціональний спортивний  майданчик  відкрили сьогодні у «Закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Велика Кісниця». Збудувати його вдалось завдяки державній програмі «Будівництво мультифункціональних майданчиків для ігрових видів спорту», яка передбачає співфінансування  з державного та місцевого бюджету 50/50. Сума використаних коштів на будівництво мультифункціонального  майданчика  для  занять ігровими  видами  спорту на  території   ОНЗ  ЗЗСО  с. В.Кісниця – 1461,00  тис. грн.       З них державних  -  734,5  тис. грн, з   місцевого  бюджету  - 727,5  тис. грн.

Очільник області  звернувся до керівництва школи з проханням, аби вхід на спортмайданчик був завжди відкритий і доступний кожному.

Сергій Борзов також переконався у готовності освітнього  закладу до нового навчального року  в умовах карантину, зокрема, у дотриманні  усіх необхідних норм  для проведення навчального процесу з урахуванням карантинних обмежень.

Наразі у закладі навчається 367 учнів, 53 з яких підвозять шкільним автобусом.

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